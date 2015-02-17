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Dünya

Schumacher'in tedavi masrafı 37 milyon 700 bin lira

Bir yılı aşkın süre önce bir kayak kazası geçiren Alman F1 pilotu Schumacher yaşamını bitkisel hayatta sürdürüyor

17 Şubat 2015 22:20

Eski F1 pilotu Michael Schumacher Fransa Alpleri'nde geçirdiği kayak kazasının ardından komaya girdi ve yaşamına bitkisel hayatta devam ediyor. Alman pilotun, bu süreçteki tedavi maliyeti belli oldu.

Daily Express Gazetesi tarafından Schumacher'in sağlık ekibindeki isimlerden alınan verilerle oluşturduğu habere göre, efsane pilotun 14 aylık tedavi maliyeti 10 milyon Sterlin'i (37 milyon 700 bin Türk Lirası) aştı.

Milliyet'te yer alan habere göre, ailenin Schumacher'in normal hayata tamamen döneceği konusunda şüphelerinin sürdüğü belirtilen haberde, içeriden bir kaynağın 'Gelişimi acı verici şekilde yavaş' ifadelerine yer verildi.

Schumacher'in tedavisi ve bakımı İsviçre 'deki evinde kurulan özel klinikte sürüyor.

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