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Spor

Schumacher motosikletten düştü

Formula 1'in efsane pilotlarından Michael Schumacher, motosiklet kariyerine kazayla başladı. Schumacher, ilk resmi yarışında motosikletten düştü.

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Michael Schumacher, yeni merakı olan motosiklet yarışlarının ilkinde aradığını bulamadı. Yedi kez şampiyon olduğu Formula 1'i bırakarak motosiklet yarışçılığına başlayan 39 yaşındaki eski şampiyon, Honda Fireblade motoruyla katıldığı Almanya Uluslararası Şampiyonası'na 37. sırada başladı.

 

İlk turların ardından yarışma tecrübesini ortaya koyan Michael Schumacher, özellikle 7 ve 8. turlarda çok iyi dereceler yaptı.

 

Michael Schumacher yarışta 21'inci sıraya kadar yükselirkeni 10'uncu turda viraja 80 kilometre hızla girmesi gerekirken hızını ayarlayamayınca motosikletten düşerek yarış dışı kaldı.

 

Schumacher yarışın ardından kazadan hiç etkilenmediğini belirtirken, "Müthiş bir keyifti. Böyle bir yarış, test sürüşlerinden çok daha iyi. En azından belli bölümlerde iyi derece yaptım" diye konuştu.

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