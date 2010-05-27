Schumacher: İstanbul'da yarışmak heyecan verici

T24 - Formula 1 takımlarından Mercedes GP'nin efsanevi pilotu Michael Schumacher, 2005 ve 2006 yıllarında Ferrari ile yarıştığı İstanbul Grand Prix'sinin oldukça heyecanlı olacağını sandığını söyledi.





Santral İstanbul'da, Mercedes firması tarafından organize edilen basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Michael Schumacher, özellikle İstanbul Park pistiyle özdeşleşen 8. viraja değinirken, ''Buradaki Formula 1 pisti gerçekten çok heyecan verici parkur. Özellikle 8. viraj çok çok heyecan verici. Türkiye'deki pist de 8. viraj fenomeniyle biliniyor'' dedi.





Mercedes GP ekibiyle ilk kez Türkiye'ye geldiğini belirten Alman pilot, ''Bu hafta sonu çok iyi bir iş çıkaracağımıza inanıyorum. Aracımıza aerodinamik yeni bir parça eklendi. Umarım Türk hayranlarımızın önünde kendimizi gösterebiliriz. Formula 1'in çok Türk taraftarı var ve beklediklerini umarım vereceğiz'' ifadelerini kullandı.





Kariyerinde yarış kazanamadığı pist sayısı oldukça az olan Michael Schumacher, İstanbul Park Pisti'nin de bunların arasında olduğu hatırlatılarak yöneltilen bir soruya, ''Ben 16 yıldır yarışıyorum ve çeşitli pistlerde çok fazla sayıda yarışa çıktım. Burada iki kez yarıştım. İstanbul'u da listeme eklemek istiyorum. Bunun için çaba sarf edeceğim. Kendimizi giderek geliştirdik. Burada kazanmak istiyoruz'' yanıtını verdi.





Araçlarında yapılan son değişikliklerin, daha hızlı gidebilmelerine olanak sağlayacağını bildiren Schumacher, Mercedes GP takımıyla hayatında çok heyecan verici ve iddialı yeni bir sayfa açtığını söyledi.

