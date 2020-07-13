Schumacher'in rekorlarının peşindeki Lewis Hamilton, üst üste 14. sezonunda da grand prix kazanmayı başardı

T24 Dış Haberler

Bu sene 7'inci kez Dünya Şampiyonu olarak Michael Schumacher'in rekorunu egale etmek isteyen Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yarıştığı 14. sezonunda da bir 'grand prix' kazanmayı başararak spor tarihine geçti.

Dün Avusturya'daki Red Bull Ring'de yapılan Styrian Gran Prix'yi rahatlıkla kazanan Hamilton, sezonun ilk galibiyetini de almış oldu.

Britanyalı pilot 2007'de 4, 2008'de 5, 2009'da 2, 2010'da 3, 2011'de 3, 2012'de 4, 2013'de 1, 2014'de 11, 2015'te 10, 2016'da 10, 2017'de 9, 2018'de 11 ve 2019'da 11 'grand prix' kazandı.

Schumacher, 3 farklı takımla 15 sene üst üste en az bir 'grand prix' kazanmayı başarmıştı.

F1 kariyeri boyunca Mclaren ve Mercedes'in arabalarıyla 6 kez dünya şampiyonu olan Hamilton, 85 'grand prix' kazandı ve 89 defa polü aldı.