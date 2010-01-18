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Spor

'Schumacher, Dünya Şampiyonu olacak'

F1 takımlarından Mercedes GP'nin takım direktörü Ross Brawn, 2010 yılı için iddiala konuştu.

18 Ocak 2010 02:00

T24 - Formula 1 takımlarından Mercedes GP'de takım direktörü Ross Brawn, Alman pilotları Michael Schumacher'in 2010 dünya şampiyonu olacağını iddia etti.



Ross Brawn, Mercedes GP ile anlaşarak, 3 yıl sonra Formula 1 pistlerine dönüş yapan, 7 dünya şampiyonluğu bulunan efsanevi Alman pilot Schumacher hakkında Alman Bild gazetesine açıklama yaptı.

''Dünya şampiyonluğu için bir pilot üzerine bahse girecek olsaydım, bu, kesinlikle Michael olurdu'' diyen Brawn, Schumacher'in şimdi çok daha rahat olduğunu, pistleri bıraktığı 2006 yılının, Alman pilot için adeta bir yük olduğunu ifade etti.

Schumacher'de eski yarış coşkusunu gördüğünü dile getiren Brawn, ''İlk Grand prix'yi kazanacağını düşünmüyorum. Diğer F1 araçlarına ve pilotlarına alışması için birkaç kez yarışmaya ihtiyacı var. Daha sonra eski Schumacher'i göreceğimi umuyorum'' ifadelerini kullandı.

Mercedes-Benz, geçen yıl Kasım ayında sezonun markalar şampiyonu Brawn GP'nin yüzde 75,1'ini satın almış ve pistlerde bundan böyle ''Mercedes GP'' adıyla boy göstereceklerini açıklamıştı.

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