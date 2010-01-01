Schumacher ay sonunda pistlerde

T24 - Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonluğunu kazanarak efsane pilot olmayı başaran ve pistlere tekrar dönme kararı alan Alman Michael Schumacher'in Mercedes GP direksiyonuna bu ayın sonunda oturacağı açıklandı.



Schumacher'in, Mercedes'in Formula 1 yarış otomobilini 10 Şubat tarihinde test sürüşüyle deneyeceği, ancak Mercedes GP ile basın mensuplarının karşısına bu ayın sonunda çıkarak poz vereceği bildirildi.



Mercedes GP Takımı'nın iki pilotu Michael Schumacher ve Nico Rosberget'in Almanya'nın Stuttgart kentinde 2010 Mercedes GP otomobiline oturarak, bu otomobili tanıtacakları açıklandı.

