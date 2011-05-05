T24 LogoT24 Logo
Spor

SCHUMACHER 7 KEZ ŞAMPİYON  İSTANBUL (A.A)

05 Mayıs 2011 14:24

-SCHUMACHER 7 KEZ ŞAMPİYON  İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - 2011 sezonunun 4. yarışı, hafta sonunda İstanbul'da yapılacak olan Formula 1'i en çok kazanan pilotu Alman Michael Schumacher. 1950 yılından bu yana yapılan Formula 1'de, Michael Schumacher 7 kez mutlu sona ulaşıp zirveye yerleşirken, Arjantinli Juan Manuel Fangio 5 kezle 2., 4 kez şampiyonluğa ulaşan Fransız Alain Prost ise 3. sırada yer alıyor. ''F1''i 2006 sezonu sonunda bırakan, geçen sezon ise pistlere yeniden dönen Schumacher 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 ve 2004'te şampiyon olurken, Fangio 1951, 1954, 1955, 1956 ve 1957, Prost da 1985, 1986, 1989 ve 1993'te birinciliği elde etti. -TAKIMLARDA FERRARİ-          Takımlar sıralamasında ise Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım unvanını açık ara koruyor. Formula 1'de 1950'den bu yana şampiyonluğa ulaşan pilotlar, takımları ve takım şampiyonları şöyle: /* Yıl            Pilot            Takım     Şampiyon Takım ----     ------------------   ----------  -------------- 1950     Nino Farina          Alfa Romeo       --- 1951     Juan Manuel Fangio   Alfa Romeo       --- 1952     Alberto Ascari       Ferrari          --- 1953     Alberto Ascari       Ferrari          --- 1954     Juan Manuel Fangio   Mercedes         --- 1955     Juan Manuel Fangio   Mercedes         --- 1956     Juan Manuel Fangio   Ferrari          --- 1957     Juan Manuel Fangio   Maserati         --- 1958     Mike Hawthorn        Ferrari      Vanwall 1959     Jack Brabham         Cooper       Cooper Climax 1960     Jack Brabham         Cooper       Cooper Climax 1961     Phill Hill           Ferrari      Ferrari 1962     Graham Hill          BRM          BRM 1963     Jim Clark            Lotus        Lotus Climax 1964     John Surtees         Ferrari      Ferrari 1965     Jim Clark            Lotus        Lotus Climax 1966     Jack Brabham         Brabham      Brabham Repco 1967     Denny Hulme          Brabham      Brabham Repco 1968     Graham Hill          Lotus        Lotus Ford 1969     Jackie Stewart       Matra        Matra 1970     Jochen Rindt         Lotus        Lotus Ford 1971     Jackie Stewart       Tyrrell      Tyrell Ford 1972     Emerson Fittipaldi   Lotus        Lotus Ford 1973     Jackie Stewart       Tyrrell      Lotus Ford 1974     Emerson Fittipaldi   McLaren      McLaren Ford 1975     Niki Lauda           Ferrari      Ferrari 1976     James Hunt           McLaren      Ferrari 1977     Niki Lauda           Ferrari      Ferrari 1978     Mario Andretti       Lotus        Lotus Ford 1979     Jody Scheckter       Ferrari      Ferrari 1980     Alan Jones           Williams     Williams Ford 1981     Nelson Piquet        Brabham      Williams Ford 1982     Keke Rosberg         Williams     Ferrari 1983     Nelson Piquet        Brabham      Ferrari 1984     Niki Lauda           McLaren      McLaren TAG 1985     Alain Prost          McLaren      McLaren TAG 1986     Alain Prost          McLaren      Williams Honda 1987     Nelson Piquet        Williams     Williams Honda 1988     Ayrton Senna         McLaren      McLaren Honda 1989     Alain Prost          McLaren      McLaren Honda 1990     Ayrton Senna         McLaren      McLaren Honda 1991     Ayrton Senna         McLaren      McLaren Honda 1992     Nigel Mansell        Williams     Williams Renault 1993     Alain Prost          Williams     Williams Renault 1994     Michael Schumacher   Benetton     Williams Renault 1995     Michael Schumacher   Benetton     Benetton Renault 1996     Damon Hill           Williams     Williams Renault 1997     Jacques Villeneuve   Williams     Williams Renault 1998     Mika Hakkinen        McLaren      McLaren Mercedes 1999     Mika Hakkinen        McLaren      Ferrari 2000     Michael Schumacher   Ferrari      Ferrari 2001     Michael Schumacher   Ferrari      Ferrari 2002     Michael Schumacher   Ferrari      Ferrari 2003     Michael Schumacher   Ferrari      Ferrari 2004     Michael Schumacher   Ferrari      Ferrari 2005     Fernando Alonso      Renault      Renault 2006     Fernando Alonso      Renault      Renault 2007     Kimi Raikkonen       Ferrari      Ferrari 2008     Lewis Hamilton       McLaren      Ferrari 2009     Jenson Button        Brawn GP     Brawn GP 2010     Sebastian Vettel     Red Bull     Red Bull */ Not: Takım sıralamaları 1958 yılına dek yapılmamıştır. -6 ALMAN PİLOT- Formula 1'de bu sezon en çok Alman pilotlar yer alıyor. Yeni sezonda Almanlar 6 pilotla başı çekerken, 3 İngiliz, 2'şer İspanyol, Brezilya ve İtalyan, 1'er de Avustralyalı, Rus, Venezuellalı, Japon, Meksikalı, İsviçreli, Fin, Hint ve Belçikalı pilot mücadele ediyor. İstanbul'da piste çıkacak olan takım ve pilotlar şöyle: Red Bull: Sebastian Vettel (Almanya), Mark Webber (Avustralya) Vodafone McLaren Mercedes: Lewis Hamilton (İngiltere), Jenson Button (İngiltere) Ferrari: Fernando Alonso (İspanya), Felipe Massa (Brezilya) Mercedes GP: Michael Schumacher (Almanya), Nico Rosberg (Almanya) Renault: Nick Heidfeld (Almanya), Vitaly Petrov (Rusya) Williams: Rubens Barrichello (Brezilya), Pastor Maldonado (Venezuella) Force India: Adrian Sutil (Almanya), Paul di Resta (İngiltere) Sauber: Kamui Kobayashi (Japonya), Sergio Perez (Meksika) Toro Rosso: Sebastien Buemi (İsviçre), Jaime Alguersuari (İspanya) Lotus: Jarno Trulli (İtalya), Heikki Kovalainen (Finlandiya) HRT: Narain Karthikeyan (Hindistan), Vitantonio Liuzzi (İtalya) Virgin: Timo Glock (Almanya), Jerome d'Ambrosio (Belçika) -4 YENİ PİLOT VAR- Formula 1'de bu sezon 4 pilot ilk kez mücadele ediyor. Williams'ta Venezuellalı Pastor Maldonado, Force India'da İngiliz Paul di Resta, Sauber'de Meksikalı Sergio Perez ve Virgin'de Belçikalı Jerome d'Ambrosio ilk kez Formula 1'de piste çıkıyor. Bu arada, Hindistanlı Narain Karthikeyan, uzun bir aradan sonra Formula 1'e dönerken geçen sezon mücadele eden Nico Hulkenberg, Pedro de la Rosa, Karun Chandok, Bruno Senna, Lucas di Grassi, Sakon Yamamoto ve Christian Klein bu sezonki takımlarda yer almadı. Robert Kubica ise sezon dışında geçirdiği bir kazada yaralandığı için Renault'un kadrosuna alınmadı. -EN TECRÜBELİSİ BARRICHELLO Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde mücadele edecek 24 pilotun en tecrübelisi Brezilyalı Rubens Barrichello, en çok yarış kazananı ise Alman Michael Schumacher oldu. Williams takımı adına yarışan 39 yaşındaki Rubens Barrichello, toplam 310 grand prix'ye katılarak ulaşılması zor bir başarıya imza attı ve en çok yarışa katılan pilot unvanını elde etti. Mercedes GP'nin efsanevi pilotu Michael Schumacher ise 91 kezle en çok yarış kazanan, 68 kezle en çok ''pole pozisyon'' elde eden, 154 kezle en çok podyuma çıkan ve 7 kezle de en çok dünya şampiyonluğuna ulaşan pilot oldu. -5 DÜNYA ŞAMPİYONU- Bu sezon mücadele eden 24 pilottan 5'i dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Michael Scumacher 7 kezle başı çekerken, Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso 2, Mc Laren Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Jenson Button ile Red Bull'dan Sebastian Vettel de 1'er kez sezonu şampiyon tamamladı. -14'ÜNÜN YARIŞ BİRİNCİLİĞİ YOK- İstanbul Park'ta mücadele edecek 24 pilotun 10'u en az bir kez grand prix kazanırken, 14'ünün ise henüz yarış birinciliği yok. Michael Schumacher (91), Fernando Alonso (26), Lewis Hamilton (15), Sebastian Vettel (12), Felipe Massa (11), Rubens Barrichello (11), Jenson Button (9), Mark Webber (6), Heikki Kovalainen (1) ve Jarno Trulli (1) grand prix zaferi yaşamış isimler oldu. Nico Rosberg, Nick Heidfeld, Vitaly Petrov, Kamui Kobayashi, Sergio Perez, Sebastien Buemi, Jaime Alguersuari, Adrian Sutil, Paul di Resta, Pastor Maldonado, Narain Karthikeyan, Vitantonio Liuzzi, Timo Glock ve Jerome d'Ambrosio ise henüz grand prix kazanamadı. -PİLOTLAR VE KARİYERLERİ- İstanbul Park'taki Türkiye Grand Prix'sinde mücadele edecek 24 pilot ve F1 kariyerleri şöyle: /* Takım          Pilot         GP    KGP   Pole   Pod.  H.Tur  D.Ş. ----------------------------------------------------------------- Red Bull       Vettel        65    12     18    22     6      1 Red Bull       Webber       162     6      6    21     8      - V.McLaren M.   Hamilton      74    15     18    38     8      1 V.McLaren M.   Button       194     9      7    32     3      1 Ferrari        Alonso       162    26     20    63    18      2 Ferrari        Massa        138    11     15    33    13      - Renault        Heidfeld     177     -      1    13     2      - Renault        Petrov        22     -      -     1     1      - Mercedes GP    Schumacher   272    91     68   154    76      7 Mercedes GP    Rosberg       92     -      -     5     2      - Sauber         Kobayashi     24     -      -     -     -      - Sauber         Perez          3     -      -     -     -      - Toro Rosso     Buemi         39     -      -     -     -      - Toro Rosso     Alguersuari   30     -      -     -     -      - Force India    Sutil         74     -      -     -     1      - Force India    Di Resta       3     -      -     -     -      - Lotus          Kovalainen    74     1      1     4     2      - Lotus          Trulli       241     1      4    11     1      - Williams       Barrichello  310    11     14    68    17      - Williams       Maldonado      3     -      -     -     -      - Virgin         Glock         58     -      -     3     1      - Virgin         D'Ambrosio     3     -      -     -     -      - HRT            Karthikeyan   22     -      -     -     -      - HRT            Liuzzi        66     -      -     -     -      - */ (NOT: GP: Grand Prix katılım, KGP: Kazandığı grand prix, Pole: Elde ettiği pole pozisyon, Pod.: Podyum sayısı, H.Tur: Hızlı tur sayısı, D.Ş.: Dünya şampiyonluğu.)   -PİLOTLARDA VETTEL, TAKIMLARDA RED BULL RACING İLK SIRADA İstanbul Park pistinde bu sezon 4. ayağı yapılacak olan Formula 1'de geride kalan 3 yarış sonucunda pilotlarda Sebastian Vettel, takımlarda ise Red Bull Racing ilk sırada yer alıyor. İlk 2 yarışı kazanan Red Bull Racing takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, 3 yarış sonunda 68 puana ulaşarak ilk sıraya yerleşirken, Vodafone McLaren Mercedes'in İngiliz sürücüsü Lewis Hamilton 47 puanla 2., aynı takımdan İngiliz Jenson Button da 38 puanla 3. sırada bulunuyor. -PİLOTLAR SIRALAMASI-         Formula 1'de bu sezon yapılan 6 yarış sonunda pilotlar sıralaması şöyle oluştu: /*      Sürücü            Ülkesi        Takım     Puan ---------------        -------      --------   ---- 1-Sebastian Vettel     Almanya      Red Bull    68 2-Lewis Hamilton       İngiltere    Mc Laren    47 3-Jenson Button        İngiltere    Mc Laren    38 4-Mark Webber          Avustralya   Red Bull    37 5-Fernando Alonso      İspanya      Renault     26 6-Felipe Massa         Brezilya     Ferrari     24 7-Vitaly Petrov        Rusya        Renault     17 8-Nick Heidfeld        Polonya      Renault     15 9-Nico Rosberg         Almanya      Mercedes    10 10-Kamui Kobayashi     Japonya      Sauber       7 11-Michael Schumacher  Almanya      Mercedes     6  12-Sebastien Buemi     İsviçre      STR          4  13-Adrian Sutil        Almanya      F.India      2 14-Paul Di Resta       İngiliz      F.India      2 */ -10 PİLOTUN PUANI YOK-    Formula 1'de bu sezon toplam 24 pilot mücadele ederken, 3 yarış sonunda 10'unun henüz puanı yok. Toro Rosso'dan Jaime Alguersuari, Lotus'tan Jarno Trulli ve Heikki Kovalainen, Williams'tan Rubens barrichello ve Pastor Maldonado, Virgin'den Jerome d'Ambrosio ve Timo Glock, Sauber'den Sergio Perez ve HRT'den Vitantonio Liuzzi ile Narain Karthikeyan henüz puanla tanışamadı. -TAKIMLARDA RED BULL RACİNG-     Formula 1'de geride kalan 3 yarış sonucunda Red Bull Racing, takımlar sıralamasında ilk durumda bulunuyor. Formula 1'de 3 yarış sonunda takımlar sıralaması ise şöyle oluştu: 1- Red Bull Racing (105 puan) 2- Vodafone McLaren Mercedes (85 puan) 3- Ferrari (50 puan) 4- Renault (32 puan) 5- Mercedes GP (16 puan) 6- Sauber (7 puan) 7- Scuderia Toro Rosso (4 puan) 8- Force India (4 puan) -4 TAKIM PUANSIZ-     F1'de geride kalan 3 yarış sonucunda 4 takım henüz puanla tanışamadı. Lotus, Williams, Marussia Virgin Racing ve HRT puan alamayan takımlar olarak dikkati çekti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24