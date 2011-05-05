-SCHUMACHER 7 KEZ ŞAMPİYON İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - 2011 sezonunun 4. yarışı, hafta sonunda İstanbul'da yapılacak olan Formula 1'i en çok kazanan pilotu Alman Michael Schumacher. 1950 yılından bu yana yapılan Formula 1'de, Michael Schumacher 7 kez mutlu sona ulaşıp zirveye yerleşirken, Arjantinli Juan Manuel Fangio 5 kezle 2., 4 kez şampiyonluğa ulaşan Fransız Alain Prost ise 3. sırada yer alıyor. ''F1''i 2006 sezonu sonunda bırakan, geçen sezon ise pistlere yeniden dönen Schumacher 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 ve 2004'te şampiyon olurken, Fangio 1951, 1954, 1955, 1956 ve 1957, Prost da 1985, 1986, 1989 ve 1993'te birinciliği elde etti. -TAKIMLARDA FERRARİ- Takımlar sıralamasında ise Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım unvanını açık ara koruyor. Formula 1'de 1950'den bu yana şampiyonluğa ulaşan pilotlar, takımları ve takım şampiyonları şöyle: /* Yıl Pilot Takım Şampiyon Takım ---- ------------------ ---------- -------------- 1950 Nino Farina Alfa Romeo --- 1951 Juan Manuel Fangio Alfa Romeo --- 1952 Alberto Ascari Ferrari --- 1953 Alberto Ascari Ferrari --- 1954 Juan Manuel Fangio Mercedes --- 1955 Juan Manuel Fangio Mercedes --- 1956 Juan Manuel Fangio Ferrari --- 1957 Juan Manuel Fangio Maserati --- 1958 Mike Hawthorn Ferrari Vanwall 1959 Jack Brabham Cooper Cooper Climax 1960 Jack Brabham Cooper Cooper Climax 1961 Phill Hill Ferrari Ferrari 1962 Graham Hill BRM BRM 1963 Jim Clark Lotus Lotus Climax 1964 John Surtees Ferrari Ferrari 1965 Jim Clark Lotus Lotus Climax 1966 Jack Brabham Brabham Brabham Repco 1967 Denny Hulme Brabham Brabham Repco 1968 Graham Hill Lotus Lotus Ford 1969 Jackie Stewart Matra Matra 1970 Jochen Rindt Lotus Lotus Ford 1971 Jackie Stewart Tyrrell Tyrell Ford 1972 Emerson Fittipaldi Lotus Lotus Ford 1973 Jackie Stewart Tyrrell Lotus Ford 1974 Emerson Fittipaldi McLaren McLaren Ford 1975 Niki Lauda Ferrari Ferrari 1976 James Hunt McLaren Ferrari 1977 Niki Lauda Ferrari Ferrari 1978 Mario Andretti Lotus Lotus Ford 1979 Jody Scheckter Ferrari Ferrari 1980 Alan Jones Williams Williams Ford 1981 Nelson Piquet Brabham Williams Ford 1982 Keke Rosberg Williams Ferrari 1983 Nelson Piquet Brabham Ferrari 1984 Niki Lauda McLaren McLaren TAG 1985 Alain Prost McLaren McLaren TAG 1986 Alain Prost McLaren Williams Honda 1987 Nelson Piquet Williams Williams Honda 1988 Ayrton Senna McLaren McLaren Honda 1989 Alain Prost McLaren McLaren Honda 1990 Ayrton Senna McLaren McLaren Honda 1991 Ayrton Senna McLaren McLaren Honda 1992 Nigel Mansell Williams Williams Renault 1993 Alain Prost Williams Williams Renault 1994 Michael Schumacher Benetton Williams Renault 1995 Michael Schumacher Benetton Benetton Renault 1996 Damon Hill Williams Williams Renault 1997 Jacques Villeneuve Williams Williams Renault 1998 Mika Hakkinen McLaren McLaren Mercedes 1999 Mika Hakkinen McLaren Ferrari 2000 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 2001 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 2002 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 2003 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 2004 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 2005 Fernando Alonso Renault Renault 2006 Fernando Alonso Renault Renault 2007 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 2008 Lewis Hamilton McLaren Ferrari 2009 Jenson Button Brawn GP Brawn GP 2010 Sebastian Vettel Red Bull Red Bull */ Not: Takım sıralamaları 1958 yılına dek yapılmamıştır. -6 ALMAN PİLOT- Formula 1'de bu sezon en çok Alman pilotlar yer alıyor. Yeni sezonda Almanlar 6 pilotla başı çekerken, 3 İngiliz, 2'şer İspanyol, Brezilya ve İtalyan, 1'er de Avustralyalı, Rus, Venezuellalı, Japon, Meksikalı, İsviçreli, Fin, Hint ve Belçikalı pilot mücadele ediyor. İstanbul'da piste çıkacak olan takım ve pilotlar şöyle: Red Bull: Sebastian Vettel (Almanya), Mark Webber (Avustralya) Vodafone McLaren Mercedes: Lewis Hamilton (İngiltere), Jenson Button (İngiltere) Ferrari: Fernando Alonso (İspanya), Felipe Massa (Brezilya) Mercedes GP: Michael Schumacher (Almanya), Nico Rosberg (Almanya) Renault: Nick Heidfeld (Almanya), Vitaly Petrov (Rusya) Williams: Rubens Barrichello (Brezilya), Pastor Maldonado (Venezuella) Force India: Adrian Sutil (Almanya), Paul di Resta (İngiltere) Sauber: Kamui Kobayashi (Japonya), Sergio Perez (Meksika) Toro Rosso: Sebastien Buemi (İsviçre), Jaime Alguersuari (İspanya) Lotus: Jarno Trulli (İtalya), Heikki Kovalainen (Finlandiya) HRT: Narain Karthikeyan (Hindistan), Vitantonio Liuzzi (İtalya) Virgin: Timo Glock (Almanya), Jerome d'Ambrosio (Belçika) -4 YENİ PİLOT VAR- Formula 1'de bu sezon 4 pilot ilk kez mücadele ediyor. Williams'ta Venezuellalı Pastor Maldonado, Force India'da İngiliz Paul di Resta, Sauber'de Meksikalı Sergio Perez ve Virgin'de Belçikalı Jerome d'Ambrosio ilk kez Formula 1'de piste çıkıyor. Bu arada, Hindistanlı Narain Karthikeyan, uzun bir aradan sonra Formula 1'e dönerken geçen sezon mücadele eden Nico Hulkenberg, Pedro de la Rosa, Karun Chandok, Bruno Senna, Lucas di Grassi, Sakon Yamamoto ve Christian Klein bu sezonki takımlarda yer almadı. Robert Kubica ise sezon dışında geçirdiği bir kazada yaralandığı için Renault'un kadrosuna alınmadı. -EN TECRÜBELİSİ BARRICHELLO Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde mücadele edecek 24 pilotun en tecrübelisi Brezilyalı Rubens Barrichello, en çok yarış kazananı ise Alman Michael Schumacher oldu. Williams takımı adına yarışan 39 yaşındaki Rubens Barrichello, toplam 310 grand prix'ye katılarak ulaşılması zor bir başarıya imza attı ve en çok yarışa katılan pilot unvanını elde etti. Mercedes GP'nin efsanevi pilotu Michael Schumacher ise 91 kezle en çok yarış kazanan, 68 kezle en çok ''pole pozisyon'' elde eden, 154 kezle en çok podyuma çıkan ve 7 kezle de en çok dünya şampiyonluğuna ulaşan pilot oldu. -5 DÜNYA ŞAMPİYONU- Bu sezon mücadele eden 24 pilottan 5'i dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Michael Scumacher 7 kezle başı çekerken, Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso 2, Mc Laren Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Jenson Button ile Red Bull'dan Sebastian Vettel de 1'er kez sezonu şampiyon tamamladı. -14'ÜNÜN YARIŞ BİRİNCİLİĞİ YOK- İstanbul Park'ta mücadele edecek 24 pilotun 10'u en az bir kez grand prix kazanırken, 14'ünün ise henüz yarış birinciliği yok. Michael Schumacher (91), Fernando Alonso (26), Lewis Hamilton (15), Sebastian Vettel (12), Felipe Massa (11), Rubens Barrichello (11), Jenson Button (9), Mark Webber (6), Heikki Kovalainen (1) ve Jarno Trulli (1) grand prix zaferi yaşamış isimler oldu. Nico Rosberg, Nick Heidfeld, Vitaly Petrov, Kamui Kobayashi, Sergio Perez, Sebastien Buemi, Jaime Alguersuari, Adrian Sutil, Paul di Resta, Pastor Maldonado, Narain Karthikeyan, Vitantonio Liuzzi, Timo Glock ve Jerome d'Ambrosio ise henüz grand prix kazanamadı. -PİLOTLAR VE KARİYERLERİ- İstanbul Park'taki Türkiye Grand Prix'sinde mücadele edecek 24 pilot ve F1 kariyerleri şöyle: /* Takım Pilot GP KGP Pole Pod. H.Tur D.Ş. ----------------------------------------------------------------- Red Bull Vettel 65 12 18 22 6 1 Red Bull Webber 162 6 6 21 8 - V.McLaren M. Hamilton 74 15 18 38 8 1 V.McLaren M. Button 194 9 7 32 3 1 Ferrari Alonso 162 26 20 63 18 2 Ferrari Massa 138 11 15 33 13 - Renault Heidfeld 177 - 1 13 2 - Renault Petrov 22 - - 1 1 - Mercedes GP Schumacher 272 91 68 154 76 7 Mercedes GP Rosberg 92 - - 5 2 - Sauber Kobayashi 24 - - - - - Sauber Perez 3 - - - - - Toro Rosso Buemi 39 - - - - - Toro Rosso Alguersuari 30 - - - - - Force India Sutil 74 - - - 1 - Force India Di Resta 3 - - - - - Lotus Kovalainen 74 1 1 4 2 - Lotus Trulli 241 1 4 11 1 - Williams Barrichello 310 11 14 68 17 - Williams Maldonado 3 - - - - - Virgin Glock 58 - - 3 1 - Virgin D'Ambrosio 3 - - - - - HRT Karthikeyan 22 - - - - - HRT Liuzzi 66 - - - - - */ (NOT: GP: Grand Prix katılım, KGP: Kazandığı grand prix, Pole: Elde ettiği pole pozisyon, Pod.: Podyum sayısı, H.Tur: Hızlı tur sayısı, D.Ş.: Dünya şampiyonluğu.) -PİLOTLARDA VETTEL, TAKIMLARDA RED BULL RACING İLK SIRADA İstanbul Park pistinde bu sezon 4. ayağı yapılacak olan Formula 1'de geride kalan 3 yarış sonucunda pilotlarda Sebastian Vettel, takımlarda ise Red Bull Racing ilk sırada yer alıyor. İlk 2 yarışı kazanan Red Bull Racing takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, 3 yarış sonunda 68 puana ulaşarak ilk sıraya yerleşirken, Vodafone McLaren Mercedes'in İngiliz sürücüsü Lewis Hamilton 47 puanla 2., aynı takımdan İngiliz Jenson Button da 38 puanla 3. sırada bulunuyor. -PİLOTLAR SIRALAMASI- Formula 1'de bu sezon yapılan 6 yarış sonunda pilotlar sıralaması şöyle oluştu: /* Sürücü Ülkesi Takım Puan --------------- ------- -------- ---- 1-Sebastian Vettel Almanya Red Bull 68 2-Lewis Hamilton İngiltere Mc Laren 47 3-Jenson Button İngiltere Mc Laren 38 4-Mark Webber Avustralya Red Bull 37 5-Fernando Alonso İspanya Renault 26 6-Felipe Massa Brezilya Ferrari 24 7-Vitaly Petrov Rusya Renault 17 8-Nick Heidfeld Polonya Renault 15 9-Nico Rosberg Almanya Mercedes 10 10-Kamui Kobayashi Japonya Sauber 7 11-Michael Schumacher Almanya Mercedes 6 12-Sebastien Buemi İsviçre STR 4 13-Adrian Sutil Almanya F.India 2 14-Paul Di Resta İngiliz F.India 2 */ -10 PİLOTUN PUANI YOK- Formula 1'de bu sezon toplam 24 pilot mücadele ederken, 3 yarış sonunda 10'unun henüz puanı yok. Toro Rosso'dan Jaime Alguersuari, Lotus'tan Jarno Trulli ve Heikki Kovalainen, Williams'tan Rubens barrichello ve Pastor Maldonado, Virgin'den Jerome d'Ambrosio ve Timo Glock, Sauber'den Sergio Perez ve HRT'den Vitantonio Liuzzi ile Narain Karthikeyan henüz puanla tanışamadı. -TAKIMLARDA RED BULL RACİNG- Formula 1'de geride kalan 3 yarış sonucunda Red Bull Racing, takımlar sıralamasında ilk durumda bulunuyor. Formula 1'de 3 yarış sonunda takımlar sıralaması ise şöyle oluştu: 1- Red Bull Racing (105 puan) 2- Vodafone McLaren Mercedes (85 puan) 3- Ferrari (50 puan) 4- Renault (32 puan) 5- Mercedes GP (16 puan) 6- Sauber (7 puan) 7- Scuderia Toro Rosso (4 puan) 8- Force India (4 puan) -4 TAKIM PUANSIZ- F1'de geride kalan 3 yarış sonucunda 4 takım henüz puanla tanışamadı. Lotus, Williams, Marussia Virgin Racing ve HRT puan alamayan takımlar olarak dikkati çekti.