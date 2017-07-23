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Dünya
Deutsche Welle

Schulz'un seçim kampanyasının odağı mülteci sorunu

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz'un mülteci politikasını seçim kampanyasının odağına koyacağı bildirildi.

23 Temmuz 2017 17:04

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gelen mülteci sayısındaki artışa dikkat çekerek "patlamaya hazır" olarak niteledi. Schulz hükümeti bu sorunu göz ardı etmek ve Almanya'daki seçimler sonrasına ötelemeye çalışarak "ironik" davranmakla eleştirdi.

Schulz 2015 yılında "kontrolsüz olarak" 1 milyondan fazla mültecinin Almanya'ya geldiğini hatırlatarak, Başbakan Angela Merkel'i eleştirdi. Schulz Merkel'in o zamanlar Avusturya sınırını açtığını hatırlatarak, "Temelinde iyi niyetli olan bu girişim, maalesef Avrupa'daki ortaklarımızın onayı alınmadan yapıldı. Şimdi harekete geçmezsek, bu durum tekrar edebilir" dedi.

SPD'nin başbakan adayı Avrupa Komisyonu'ndaki diğer Avrupa ülkelerinin de İtalya'ya mülteciler konusunda finansal destek vermesi gerektiğini, İtalya'nın üstüne düşeni yaptığını söyledi. Ancak Almanya'nın görevini yerine getirdiğini belirterek sıranın diğer Avrupa ülkelerine geldiğini kaydetti. Schulz önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek hükümet temsilcileriyle bir araya gelecek.

İtalya geçtiğimiz ay limanlarını Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kaçmaya çalışan mültecileri kurtaran yardım gruplarına kapatmakla tehdit etmişti. Ülkenin bu yıl rekor sayılara ulaşan mülteci sayısı nedeniyle zorluk yaşadığı belirtiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/SSB/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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