-SCHULZ'DAN MÜBAREK'E ''GİT'' ÇAĞRISI BRÜKSEL (A.A) - 01.02.2011 - AB'de ilk kez üst düzey bir isim Arap halkının taleplerine tam destek verdi. Avrupa Parlamentosu'nun ikinci büyük siyasi grubu Ssyalistlerin Başkanı Martin Schulz, yayınladığı açıklamada, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e, ''Git ve bölgedeki baskıcı rejimlerde istifaların önünü aç'' çağrısı yaptı. Mısır ordusunun halka ateş açılmayacağı yönündeki taahhüdünü memnuniyetle karşılayan Schulz, ''Ortadoğu'yu sallayan reform çığlığı artık duyulmalı ve gereği yerine getirilmelidir. Bölgedeki hükümetler ve uluslararası toplum buna çağrıya cevap vererek gereken reformları hayata geçirmelidir'' dedi. Schulz, ''Barış ve demokrasiye duyulan bu büyük hasret karşısında Batılı liderler daha coşkulu olmalı. Demir perde yıkıldığında yaptığımız hataları tekrarlamayalım. Dışişleri bürokratları gibi davranmayalım. Bu barışçıl göstericilerin tutkularını daha sevinçli şekilde destekleyelim'' ifadesini kullandı.