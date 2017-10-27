Schulz'dan Türkiye'ye değişim çağrısı

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Martin Schulz, insan hakları savunucusu ve bilişim danışmanı Peter Steudtner'in Türkiye'de tahliye edilmesinin ardından Türkiye'ye tutumunu değiştirmesi çağrıda bulundu.

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Martin Schulz, "Türk hükümeti hukuk devletini ve uluslararası işbirliğini tartışmaya açmamalı" dedi. SPD Genel Başkanı, bunun devam etmesi durumunda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mesafenin daha da artacağına dikkat çekti.

Funke medya grubuna konuşan Schulz, Steudtner'in tahliyesini sadece "iyi bir işaret" olarak gördüğünü, ancak daha ötesinde bir anlamı olmadığına dikkat çekti. Schulz, Steudtner'in Türkiye'de suçsuz olduğu halde cezaevinde tutulduğunu vurguladı.

“Federal hükümet şantaja açık değildir”

Büyükada davasında yargılanan Peter Steutdner'in tahliye edilmesi için eski başbakanlardan Gerhard Schröder'in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek arabuluculuk yaptığı ortaya çıkmıştı.

Alman hükümetinden Steudtner'in tahliyesi karşılığında Berlin'in taviz verip vermediğine ilişkin spekülasyonlar konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Federal hükümet sözcü yardımcısı Ulrike Demmer, "Federal hükümet şantaja açık değildir" şeklinde konuştu. Demmer ayrıca Almanya'nın yargının bağımsız olduğu bir hukuk devleti olduğunu da yineledi.

Türkiye 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Almanya'dan darbe girişimiyle bağlantılı olduğunu iddia ettiği kişilerin iade edilmesini talep ediyor.

"Erdoğan'ın cezaevlerindeki tutuklulara ilişkin endişe büyük"

Sosyal Demokrat Parti'nin dış politika uzmanı Niels Annen de Başbakan Angela Merkel'e Türkiye politikalarında net bir tutum sergileme çağrısı yaptı. Annen, Steudtner'in serbest bırakılmasının iki ülke ilişkilerinde "çok fazla coşkuya" yol açmaması konusunda uyardı.

Annen, "Erdoğan'ın cezaevlerindeki diğer tutuklulara ilişkin endişenin büyük olduğuna" dikkat çekti.

SPD'li dış politika uzmanı Annen, Türkiye ile çok sayıda ihtilaflı konu olduğuna dikkat çekerek Steudtner'in tahliyesinin, tehlikenin geçtiğine yönelik bir işaret olmadığını belirtti.

Almanya'da olası koalisyonunda görüşmelerini sürdüren üç partiden biri olan Yeşiller de Ankara'nın hukuk devleti ilkelerine geri dönmesi çağrısını yineledi.

Yeşiller'in dış politika uzmanı Omid Nouripour, Steudtner'in tahliye edilmesinin iyi bir haber olduğunu ancak bunun devamının gelmesi gerektiğine dikkat çekti. Nouripour, "Güvenin yeniden inşa edilmesi için Türkiye'den daha fazla işaret gelmesi gerektiğine" dikkat çekti.

Meşale Tolu'nun babasından çağrı

6 Mayıs'tan bu yana Türkiye'de tutuklu Etkin haber ajansı çalışanı Alman vatandaşı Meşale Tolu'nun babası Ali Rıza Tolu da Bild gazetesine açıklamalarda bulundu. Ali Rıza Tolu, Schröder'in Erdoğan ile görüşmesinde kızı ve yine tutuklu gazeteci Deniz Yücel'e ilişkin de konuştuğunu umut ettiğini belirtti.

Ali Rıza Tolu, Almanya'dan ve AB'den bu konuda daha fazla çaba göstermelerini talep etti.

Tolu'nun avukatlarından Dieter Hummel ise Steudtner'in tahliyesinin ardından müvekkilinin de tahliye edilmesine yönelik beklentinin yüksek olmadığını belirtti. Hummel, "Türkiye'de en azından tutuklular konusunda gerçeklikten uzak bir pollitika izlendiğini" ifade etti.