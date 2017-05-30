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Dünya

Schulz’dan Trump’a: Tüm Batı değerlerini yok eden insan

Merkel’in tepki gösterdiği ABD Başkanı Trump’ın yanıtına, Merkel’in koalisyon ortağı SPD’nin lideri Schulz cevap verdi

30 Mayıs 2017 20:44

ABD Başkanı Donald Trump’la Almanya Başbakanı Angela Merkel arasındaki tartışmaya, Merkel’in koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) lideri Martin Schulz da katıldı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de gazetecilere açıklamalarda bulunan Schulz, Trump’ı ‘tüm Batı değerlerini yok eden insan’ olarak tanımadı. Trump’ın ülkeler arasındaki karşılıklı saygı ve hoşgörü çerçevesinde kurduğu barışçıl işbirliğinin altını oyduğunu söyleyen Schulz, “Yeniden silahlanma ideolojisine sahip böyle bir adama engel olunmalı” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Merkel’in, isim vermeden, Trump yönetimindeki bir ABD’ye güvenilemeyeceği imasına bulunarak “Avrupa’da kaderimizi kendi ellerimize almalıyız” demesine Trump, Twitter’dan yanıt vermişti. ABD’nin Almanya ile çok büyük bir ticaret açığı olduğunu söyleyen Trump, NATO harcamalarını da hatırlatmış ve “Bu ABD için çok kötü. Bu durum değişecek” demişti.

 

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