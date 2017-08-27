Schulz'dan Merkel'in Türkiye tavrına eleştiri

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Adayı Martin Schulz, Başbakan Angela Merkel'i Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın provokasyonlarına karşı tereddütlü bir tavır izlemekle suçladı.

Schulz, Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'ye verdiği röportajda, Türkiye'de tutuklu bulunan ve aralarında gazeteci Deniz Yücel'in de bulunduğu Alman vatandaşlarını kast ederek Merkel'in atıl kaldığına işaret etti. Schulz, Merkel'e "Sayın Erdoğan'ın bizi parmağında oynatmasını daha ne kadar hiç bir şey yapmadan izleyeceksiniz?" diye seslendi.

54 vatandaşı Türkiye'de cezaevinde

Öte yandan, Bild am Sonntag gazetesindeki haberde, 55 yaşındaki David B. adlı Alman vatandaşının Türkiye'de nisan ayından bu yana cezaevinde bulunduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada da, tutuklu bulunan David B.'nin Alman yetkililer tarafından ziyaret edildiği kaydedildi.

Gazetede yer alan habere göre, Schwerin'de yaşayan David B. nisan ayında tutuklandı. Haberde, 2016 yılının sonunda Polonya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giden David B.'nin, azınlıklar ve takibata uğrayanlara dikkati çekmek için Kudüs'e gitmek istediği belirtildi. Haberde David B.'nin hangi suçlama ile tutuklandığına ilişkin bilgi verilmedi.

Bild am Sonntag'ın haberinde, Türkiye'de 54 Alman vatandaşının cezaevinde bulunduğu, bu tutuklulardan 10'una siyasi suçlamalar yöneltidiği kaydedildi.

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dpa/epd, JD/ÖA