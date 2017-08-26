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Dünya
Deutsche Welle

Schulz'dan Erdoğan'a Gümrük Birliği şartı

SPD Genel Başkanı ve Başbakan adayı Martin Schulz, Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu. Schulz, Alman tutukluların serbest bırakılmaması halinde Gümrük Birliği'nin genişletilmemesi gerektiğini belirtti.

26 Ağustos 2017 17:04

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve Başbakan adayı Martin Schulz, Alman tutukluların serbest bırakılması için Türkiye'ye bir ültimatom verilmesi gerektiğine işaret etti.

Düsseldorf merkezli Rheinische Post gazetesine açıklama yapan Schulz, "Türkiye Cumhurbaşkanı'na belirli bir müddet vermeliyiz. Eğer Sayın Erdoğan Alman tutukluları derhal serbest bırakmazsa, Avrupa Birliği'nin (AB) Gümrük Birliği'nin genişletilmesi için Türkiye ile müzakereleri kesmesi gerekir" dedi.

24 Eylül'de yapılacak seçimlerde Sosyal Demokratların Başbakan adayı olarak yarışan Schulz, aynı görüşü bugün twitter hesabından paylaştığı mesajında da dile getirdi.

Schulz mesajında "Bay Erdoğan Alman tutukluları serbest bırakmadığı takdirde, AB Türkiye'yle Gümrük Birliği'nin genişletilmesi hakkındaki müzakereleri durdurmak zorunda" yazdı.

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin genişletilmesi planları, Türkiye ile Avrupa arasında yaşanan gerilim nedeniyle durma noktasına geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de geçen hafta "Anlaşmayı güncellemeyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

Schulz: Erdoğan başka bir dilden anlamıyor

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmemesinin Türkiye'yi olumsuz yönde etkileyeceğine işaret eden Schulz, "ancak Erdoğan'ın başka bir dilden anlamadığını" savundu. Schulz, Alman tutukluların serbest bırakılmaması durumunda AB'nin Ankara'ya tam üyelik öncesi yaptığı malî yardımlara son verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Türkiye'de halen 10 Alman vatandaşı veya çifte vatandaş cezaevinde bulunuyor. Bu tutuklular arasında gazeteci Deniz Yücel, çevirmen Meşale Tolu ve insan hakları savunucusu Peter Steudtner de yer alıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa, JD/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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