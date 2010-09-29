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Dünya

SCHULZ'DAN BAĞIŞ'A: HALA SUÇLU MUYUZ? BRÜKSEL (A.A)

29 Eylül 2010 21:43

-SCHULZ'DAN BAĞIŞ'A: HALA SUÇLU MUYUZ? BRÜKSEL (A.A) - 29.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Martin Schulz'la görüştü. Görüşme öncesinde Bağış'ı karşılayan Schulz, Brüksel ziyareti sırasında görüştüğü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında bazı olumsuz ifadeler kullandığı şeklinde basında çıkan haberleri kastederek, "Herşey affedildi mi? Yoksa hala suçlu muyuz?" diye sordu. Bunun üzerine Schulz'a "Hem siz, hem sözcünüz çok net açıklamalar yaptınız, Başbakan Erdoğan'la dostluğunuzdan, ilişkilerinizden ne kadar memnun olduğunuzu gayet net açıkladınız" diyen Bağış, Başbakan Erdoğan'ın da yapılan açıklamalardan memnun olduğunu ve konunun kapandığını söyledi. AP Sosyalist Grup Sözcüsü Tony Robinson, Schulz'un CHP heyetiyle görüşmesinde söylediği iddia edilen sözlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Schulz, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinde Başbakan Erdoğan'a her zaman bir ortak olarak saygı duymuştur. Bu saygısını Kılıçdaroğlu'yla görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında da dile getirmiştir. Schulz asla Erdoğan'ı eleştiren ifadeler kullanmamıştır ve ülkesine bugüne dek yaptıkları nedeniyle Erdoğan'a ne kadar saygı duyduğunu açıkça dile getirmekten kaçınmayan biridir" demişti. Bu arada Egemen Bağış, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten'le de biraraya geldi.

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