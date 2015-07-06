Schulz: Yunan bankalarının açılması tehlikeli



AP Başkanı Martin Schulz, referandum sonrası Yunanistan'da hükümetin bankaları yeniden açma planını eleştirdi. Schulz, vatandaşların bankalara hücum edebileceğine dikkat çekti.

Martin Schulz, en geç salı günü yapılacak Euro Bölgesi zirvesinde Yunanistan'a yapılacak insani yardım programının ele alınmasını talep etmişti. Atina'yı krizin çözümü için ivedi yapıcı öneriler sunmaya çağıran Schulz, "Hükümetlerin icraatının bedelini vatandaş ödememeli" diye konuştu. AP Başkanı, 'aksi takdirde son derece zor bir dönemin başlayabileceği' uyarısında bulundu.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın uluslararası kreditörlerin taleplerini halkın oyuna sunma kararı bir dizi gelişmeyi tetiklemişti. Yunan hükümetinin referandum kararının ardından AB, müzakereleri askıya almış, Avrupa Merkez Bankası Atina'ya sağlanan Acil Likidite Desteği'ni (ELA) sürdürmüştü.

Yunanistan'da hükümet mali sistemin çökmesini önlemek için bankaları tatil etmiş, ATM'lerden günlük para çekme limiti 60 euroya indirilmişti.