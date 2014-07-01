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Dünya
Deutsche Welle

Schulz yeniden başkan

Avrupa Parlamentosu, yeni başkanını seçti. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Martin Schulz, ikinci dönem için yeniden seçildi.

01 Temmuz 2014 19:09


2012 yılından bu yana Avrupa Parlamentosu başkanlığını yürüten Martin Schulz, 751 üyeden 409'unun oyunu alarak büyük bir çoğunlukla yeniden başkan seçildi.

Schulz, oylama öncesi yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nu bekleyen pek çok görev olduğunu kaydetti.

Eskiden olduğu gibi pek çok zorlukla karşı karşıya olduklarını belirten Schulz, bazı AB ülkelerindeki yüksek işsizlik oranları, ABD ile serbest ticaret anlaşması görüşmeleri ve Ukrayna ile Irak kriziyle birlikte Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin kaderini bu zorluklar arasında nitelendirdi.

Martin Schulz, görevine 2,5 yıl daha devam edecek. Martin Schulz, AB Komisyonu başkanlığına aday olmuş ancak Avrupalı liderler bu görev için Jean-Claude Juncker üzerinde uzlaşmaya varmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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