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BBC Türkçe

Schulz: Olası idam referandumunda Almanya'da oy kullanılmamalı

Alman Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz, Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesinin oylanacağı muhtemel bir referandumda, hükümetin Almanya'da oy verilmesine müsaade etmemesi gerektiğini söyledi.

05 Mayıs 2017 14:56

Alman Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz, Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesinin oylanacağı muhtemel bir referandumda, hükümetin Almanya'da oy verilmesine müsaade etmemesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16 Nisan'daki anayasa referandumundan önce ve sonra idam cezasının parlamento tarafından onaylanıp önüne gelmesi durumunda onay vereceğini söylemiş ve bu konuda referanduma gidilebileceğinden bahsetmişti.

Erdoğan: Bir referandum da idam için yaparız

Alman Dışişleri Bakanlığı ise, hükümetlerin diğer ülkelerin referandum gibi egemenlikleriyle ilgili adımlarına onay vermesi gerektiğini vurguladı.

Der Spiegel'e konuşan Martin Schulz, "Almanya'da değerlerimize ve anayasamıza aykırı bir adımın oylanmasına izin veremeyiz" dedi.

Schulz, hem Başbakan Angela Merkel liderliğindeki koalisyonun küçük ortağı hem de Eylül'de yapılması planlanan genel seçimlerde Merkel'in başlıca rakibi.

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