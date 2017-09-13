Schulz Merkel'le ikinci düelloyu istiyor

Alman televizyon kanalı ZDF'in canlı yayınında dün akşam seyircilerin sorularını yanıtlayan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve başbakan adayı Martin Schulz Başbakan Angela Merkel'i yeni bir televizyon düellosuna davet etti. 3 Eylül'deki seçim düellosunda önemli konuları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile tartışma fırsatı bulamadığını belirten Schulz, Merkel'e bir mektup yazarak yazılı olarak yeni bir buluşmaya davet ettiğini açıkladı.

Başbakan Merkel ise 24 Eylül genel seçimlerinden önce Schulz'la ikinci açık oturuma katılmayacağını duyurmuştu.

Tartışılmayan konular

Schulz, Merkel'e gönderdiği yazıda seçmenin dijital altyapı, çalışma hayatının geleceği, emeklilik ve eğitim konularındaki sorularının ilk seçim tartışmasında yanıtsız kaldığını belirtti. Sosyal Demokrat başbakan adayı, ilk oturumda konuların son derece sınırlı tutulduğunu Merkel'in de teslim ettiğini ve seçmenlerin Almanya'ya yakından ilgilendiren konular hakkındaki görüşlerin dile getirilmemesinden şikâyetçi olduklarını dile getirdi. Merkel ile yeniden tartışmaya her zaman hazır olduğunu duyuran Schulz, "ülkemizin geleceğini ilgilendiren önemli konuların kapsamlı şekilde tartışılmasını istemek vatandaşlarımızın hakkıdır” dedi.

Anketler SPD'yi sevindirmedi

Anketlere göre oy oranı yüzde 21 ile yüzde 24 arasında değişen Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Birlik partileri arasında 16 puan fark bulunuyor. Dört televizyon kanalı tarafından yayınlanan 3 Eylül'deki açık oturumdan sonra da Sosyal Demokrat Parti'nin tahmini oy oranında artış kaydedilmemiş ve programın ardından yapılan anketler Başbakan Merkel'in ‘düelloyu' kazandığını göstermişti.

DW/Reuters/AFP/dpa/AG/HS

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