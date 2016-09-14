Schulz Macaristan’ın AB’den çıkarılmasına karşı



Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ile konuştuğunu ve ona “İngilizlerin bile nasıl çıkacağını daha bilmiyoruz, Macaristan'ı nasıl atacağız?” sorusunu yönelttiğini söyledi. Schulz Çarşamba sabahı Alman ZDF televizyon kanalına verdiği demeçte, ancak Asselborn'ın tepkisini duygusal olarak anlayışla karşılayabildiğini ifade etti. Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın provokasyon konusunda bir usta olduğunu belirten Schulz, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da cuma günü yapılacak Avrupa Birliği Zirvesi'nde de Orban ile konuşacağını söyledi. Schulz, Orban'a karşılıklı provokasyonun hiçbir anlamı olmadığını söyleyeceğini dile getirdi. Avrupa Parlamentosu Başkanı, AB'nin vergi kaçakçılığı gibi var olan sorunlara çözüm aramanın daha önemli olduğuna dikkati çekti.

Steinmeier de tepki gösterdi

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de Asselborn'un açıklamalarına Salı günü tepki göstermişti. Steinmeier, “Avrupalı üye bir devlete kapıyı kapatmanın kendi kişisel tutumu olamayacağını” belirtmişti.

Avrupa Parlamentosu'ndaki muhafazakâr EVP Grubu'nun Başkanı Manfred Weber ise Neue Osnabrücker Zeitung'a verdiği demeçte Asselborn'ın önerisini eleştirerek, bu türden önerilerin Avrupa'da yeni sıkıntılara ve bölünmelere yol açacağını belirtti.

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grup Başkanı Rebecca Harms da Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada Macaristan'a verilecek yanıtın “AB'den atmak gibi ucuz bir talep olacağına” akılcı ve iyi bir siyaset olması gerektiğini söyledi.

Asselborn'un açıklamaları

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn Alman "Die Welt" gazetesine yaptığı açıklamada, Macaristan'ın AB'den çıkarılması çağrısı yaptmıştı. Asselborn, Macaristan gibi savaştan kaçan mültecilerin ülkeye girmesini engellemek için tel duvar ören, basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığını ayaklar atına alan ülkelerin geçici veya kalıcı olarak 'AB'den çıkarılması' gerektiğini söylemişti.

Muhafazakâr Orban hükümeti özellikle mülteci politikasında uzun zamandan beri Brüksel karşıtı bir tutum izliyor. Orban hükümeti mültecilerin AB ülkeleri arasında paylaştırılmasına karşı çıkıyor. Konu 2 Ekim'de halkın oylamasına sunulacak.