Schulz: Brexit ve Trump’ın arkası gelebilir

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz Brexit ve Donald Trump’ın seçim zaferi gibi sonuçlara başka oylamalarda da rastlanmasının sürpriz olmayacağını söyledi.

Süddeutsche Zeitung’a konuşan Martin Schulz "Bu olaylara bakarak gelecekte başka problemli oylama sonuçları ortaya çıkmayacağına hâlâ inanan, en iyi ihtimalle naiftir" diye konuştu. Schulz Mayıs ayında Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen'in iyi sonuçlar elde edebileceğine dikkat çekti.

Özgür toplum ve Avrupa uzlaşmasının ağır bir baskı altında olduğunu vurgulayan Schulz "Bunu hepimiz hissediyoruz" diye konuştu. "Yönsüzlük, düşüş korkuları ve devlet temsilcilerinden duyulan bıkkınlıktan oluşan karışımın tehlikeli bir maya oluşturduğunu belirten" Schulz bunun "insafsız avcılar" tarafından kullanıldığını söyledi.

Martin Schulz Almanya'da medyaya ve siyasetçilere küfreden ve onu baskı altına almaya çalışan bir öfkeli vatandaşın ortaya çıktığını kaydederek "Yerel düzlemden cumhurbaşkanına kadar seçilmiş temsilcilere tehditlerde bulunuluyor, sataşılıyor ve alay konusu ediliyorlar" diye konuştu. Bu gidişata karşı net bir tutum alınması gerektiğini belirten Schulz "liberal ve hoşgörü toplumunun savunulmasının" önemini vurguladı.

FAZ: "Schulz SPD'nin başbakan adayı olmak istiyor"

Almanya'da Sosyal Demokrat Partili Martin Schulz'un, Frank-Walter Steinmeier'den boşalan dışişleri bakanlığı koltuğuna oturacağı tahmin ediliyor.

Almanya'nın prestijli gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung, Schulz'un gelecek yıl yapılacak parlamento seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı olmak istediğini yazdı. Gazete haberini SPD kulislerinden aldığı bilgilere dayandırdı.

Alman haber ajansı dpa da SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel'in salı günü Martin Schulz ile bir görüşme yaptığını geçti. İddiaya göre görüşmede Gabriel, Schulz'a sonbaharda yapılacak Federal Meclis seçimlerine kadar dışişleri bakanlığında kalmayı önerdi; Schulz ise bu öneriyi yetersiz bularak seçimlerde SPD’nin başbakan adayı olmak istediğini iletti.

Schulz’dan yalanlama

Martin Schulz başbakan adaylığı kabul edildiği takdirde dışişleri bakanlığı görevini kabul edeceği yönündeki bu iddiaları yalanladı. Schulz'un sözcüsü dpa'ya yaptığı açıklamada "Bu tamamen saçmalık" dedi. Sigmar Gabriel'in bir sözcüsü de görüşmede konuşulanlarla ilgili iddiaların doğru olmadığını söyledi.

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DPA / EC, GA