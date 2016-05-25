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Dünya
Deutsche Welle

Schulz: Avrupa ülkeleri Yunanistan'ı yalnız bıraktı

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz Yunanistan’daki İdomeni sığınmacı kampının boşaltılması ile ilgili olarak mülteci almamakta ısrar eden Avrupa devletlerini suçladı.

25 Mayıs 2016 22:10


Neue Osnabrücker Zeitung'a demeç veren Martin Schulz, İdomeni'nin "sığınmacı almaya hazır olmayan üye ülkeler açısından bir utanç lekesi olduğunu söyledi. "Yunanları sorunla baş başa bırakan" AB üyesi ülkelerin sorumluluğuna işaret eden Schulz, mülteci almayı inatla reddeden ülkelerin "AB'yi böyle bir durumun içine soktuğunu" söyledi. Yunanistan'ın derin bir ekonomik ve mali krizin içinde olduğunu vurgulayan Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz Atina'nın mülteci sorununda da acil dayanışmaya ve yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin geçen yıl 160 bin sığınmacının paylaştırılması konusunda mutabık kaldığını belirten Schulz, bunun son derece ağır bir biçimde hayata geçirilebildiğine dikkat çekti.

Yunanistan'da İdomeni sığınmacı kampının tahliyesi için Salı günü yaklaşık 700 polisle operasyon başlatılmış, operasyon sırasında medyanın görüntü almasına izin verilmemişti. Yunanistan polisinin verdiği bilgilere göre kampın tahliyesi sakin ve olaysız sürüyor. Gün içerisinde 2 bin sığınmacının daha otobüslerle İdomeni'den çıkarılacağı açıklandı. Operasyon başladığında yaklaşık 8 bin 400 sığınmacının yaşadığı kamptan dün de 2 bin 31 kişi nakledildi. Yunan makamlarının verdiği bilgilere göre bu insanların 662'si Suriyeli, 1273'ü Suriye, Irak ve Türkiye vatandaşı Kürt, 96'sı da Ezidi. Yunanistan'daki tüm sığınmacıların sayısının 54 bin olduğu sanılıyor.

Deutsche Welle'ye konuşan Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki Yunanistan sınırının kapatılmasının Avrupa Birliği'nin isteği üzerine gerçekleştiğini söyledi. 2005 yılından beri Avrupa Birliği'ne girmek için beklediklerini söyleyen Poposki kendilerinin de Avrupa ailesinin bir parçası olduğuna AB ülkelerini ikna etmek istediklerini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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