Schulz: Almanya'da idam referandumu düzenlenemez

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın idam cezasını geri getirmek için bir referandum düzenlemesi durumunda Almanya'da yaşayan Türklerin oy kullanmasının ihtimal dışı olduğunu söyledi.

Haftalık haber dergisi Spiegel'e konuşan Schulz, "Türk hükümeti idam cezasını yeniden uygulamak için gerçekten bir referandum düzenlerse, şunu açıkça söylemek gerekiyor: Almanya'da yaşayan Türkler için bu tür bir oylama düzenlenemez" dedi.

Schulz, "Değerlerimize ve anayasamıza aykırı bir konuda Almanya'da oylama yapılmasına izin veremeyiz" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Schulz bu konuda Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile de aynı görüşte olduklarını söyledi. Gabriel, idam cezasının Almanya'nın kırmızı çizgisi olduğunu söylemiş, idam cezasının geri gelmesi durumunda Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin kesileceğini söylemişti.

Meclis uzmanları rapor hazırladı

Alman Federal Meclisi'nin bu konuda yasal incelemelere başladığı da basına yansımıştı. Saarbrücker Zeitung, Federal Meclis'in hukuk uzmanlarının bir rapor hazırladığını ve rapora göre Alman hükümetinin idam cezasına ilişkin bir referandumu yasal olarak engelleme imkanına sahip olduğunu yazmıştı.

Yasal düzenlemelere göre başka bir ülkedeki referandum için Almanya'da da sandık açılması Alman hükümetinin iznine bağlı. Raporu hazırlayan uzmanlar, hükümetin "anayasaya ve devletler hukuku standartlarına uygun olması durumunda izin verebileceğine" işaret ediyor.

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