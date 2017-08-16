Schröder'e Moskova'da yeni iş olasılığı tepki çekiyor

1998 ile 2005 yılları arasında Almanya'nın başbakanlığını yapan Sosyal Demokrat politikacı Gerhard Schröder'in görev süresinde sarf ettiği ifadelerden en fazla akılda kalanlarından biri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için kullandığı "katıksız demokrat" tanımıydı. Schröder'in 2004 yılında bu şekilde tanımladığı Putin, bundan 13 yıl önce de ülkesinde demokratik prensiplere pek uymadığı eleştirilerine hedef oluyordu. Ancak Schröder ve Putin arasındaki dostluk hala sürmekte. Şimdi de Schröder'in eylül ayı sonunda Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in denetleme kuruluna gireceği haberleri geliyor. Rusya, 2014 yılında Ukrayna'ya ait olan Kırım Yarımadası'nı ilhak ettiğinde Rosneft Avrupa Birliği'nin yaptırımlar listesine girmişti. Ancak bu 73 yaşındaki Schröder'i rahatsız etmişe benzemiyor. Öte yandan, dünyanın en büyük petrol üreticisi Rosneft için çalışacağı yönündeki haberler Schröder tarafından henüz doğrulanmış değil.

13 yıldır Rusya ile iş yapıyor

Schröder, 2005 yılından bu yana, Rusya'da kamu şirketi Gazprom'un çoğunluğu elinde tuttuğu ve Rus doğalgazını Almanya'ya getiren Kuzey Akım projesinde görev yapıyor. Başbakanlığının sona ermesinden kısa bir süre sonra bu görevi kabul etmesi o tarihte ciddi tepkilere eden olmuştu.

Rosneft şirketinde görev alacağına dair çıkan haberler de sert eleştirilere hedef oluyor. Yeşiller Partisi eski Genel Başkanı ve Avrupa Parlamentosu üyesi Reinhard Bütikofer Schröder'in davranışını "utanmazca" olarak nitelerken, Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andrey Melnik "eski bir başbakan ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) önde gelen üyelerinden birinin Kremlin lideri tarafından alet edilmesini" ahlaki açıdan kınanması gereken bir durum olarak nitelendirdi.

"Schulz başbakanlığı bitince böyle bir şey yapmaz!"

Gerhard Schröder'in yerine seçilen ve yaklaşık 12 yıldır Almanya'nın başbakanlığını yapan Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, DW'ye konuşarak "Eski başbakanın mesleki geleceği hakkında bir açıklamada bulunmayacağım." dedi. Aslında herhangi bir açıklama yapmasına da gerek yok zira Schröder'in Rosneft'te görev alacağına dair haber çıkması bile, 24 Eylül'deki Federal Meclis seçimleri öncesinde Hristiyan Demokrat Birlik liderinin ekmeğine yağ sürüyor.

Schröder'in partisi SPD ise bu gelişmelerden hoşnut değil. Seçimlere altı haftadan az bir süre var ve SPD'nin başbakan adayı Martin Schulz, rakibi Merkel'in epey arkasında kaldı. DW'nin, Schröder'in olası Rosneft planları hakkında görüşünü sorduğu SPD Genel Sekreteri Hubertus Heil "Bu öncelikle Gerhard Schröder'in kişisel kararıdır. Kararının ne yönde olacağını bilmiyorum. Kimsenin kendisine zorla bir karar verdirmesine izin vermeyecektir. Bildiğim tek şey, Martin Schulz'un başbakanlık yaptıktan sonra özel sektörde görev almayı hedeflemediğidir." şeklinde konuştu. Parti Genel Sekreteri'nin Schulz için "başbakanlık yaptıktan sonra" ifadesini kullanması da doğal olarak seçim kampanyasının bir parçası.

"Şaşırdık ve şoke olduk"

SPD'nin önde gelen diğer isimleri ise şimdilik alenen açıklama yapmaktan kaçınıyor, ancak kulislerden sızan bilgilere göre, partinin eski genel başkanı Schröder'in "duyarsızlığı" çaresizlik yaratıyor. Schröder'in Moskova'da yeni bir ise başlama olasılığının, SPD'nin başbakan adayı Schulz'un işini daha da zorlaştırdığı kaydediliyor. Sosyal Demokratlar, eski başbakan maaşının görünüşe göre Schröder'e yetmediğinin kendilerini şaşırttığını dile getiriyor. Partinin bazı önde gelen isimleri, zorlu bir seçim kampanyasında ter döktüklerini ve Schröder'in şimdi gelip partiyi "arkadan vurduğunu" söylüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Jens Thurau