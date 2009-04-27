Scholl, Bayern Mühih 2'nin teknik patronu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından FC Bayern Münih'in eski ünlü oyuncusu Mehmet Schöll, sezon sonuna dek geçici bir süre için Almanya Üçüncü Ligi takımlarından Bayern Münih 2'nin teknik direktörlük görevini üstlendi.



FC Bayern Münih Kulübü'nden yapılan açıklamada, Jürgen Klinsmann'ın görevinden alınması nedeniyle sezon sonuna dek bu takımın teknik direktörlüğünü üstlenen Jupp Heynckes'in yardımcılığına Bayern Münih 2'nin teknik direktörü Hermann Gerland'ın getirildiği, bu nedenle Mehmet Schöll'ün de Gerland'ın yerini alacağı bildirildi.



Bayern Münih Kulübü Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Schöll'ün, oynadığı dönemde çok iyi bir futbolcu olduğunu belirterek, kendisinin şimdi de gençlerin eğitimi görevi verilmesini hakettiğini söyledi.



Rummenigge, Schöll'ün, altyapı takımını iyi bir biçimde motive edeceğine ve başarılı olacağına inandığını kaydetti.



Bundesliga'da toplam 334 karşılaşmada yer alan Schöll, 2007 yılı ortalarında futbol kariyerine son vermişti.

