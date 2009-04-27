T24 LogoT24 Logo
Spor

Scholl, Bayern Mühih 2'nin teknik patronu

27 Nisan 2009 22:57

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından FC Bayern Münih'in eski ünlü oyuncusu Mehmet Schöll, sezon sonuna dek geçici bir süre için Almanya Üçüncü Ligi takımlarından Bayern Münih 2'nin teknik direktörlük görevini üstlendi.

FC Bayern Münih Kulübü'nden yapılan açıklamada, Jürgen Klinsmann'ın görevinden alınması nedeniyle sezon sonuna dek bu takımın teknik direktörlüğünü üstlenen Jupp Heynckes'in yardımcılığına Bayern Münih 2'nin teknik direktörü Hermann Gerland'ın getirildiği, bu nedenle Mehmet Schöll'ün de Gerland'ın yerini alacağı bildirildi.

Bayern Münih Kulübü Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Schöll'ün, oynadığı dönemde çok iyi bir futbolcu olduğunu belirterek, kendisinin şimdi de gençlerin eğitimi görevi verilmesini hakettiğini söyledi.

Rummenigge, Schöll'ün, altyapı takımını iyi bir biçimde motive edeceğine ve başarılı olacağına inandığını kaydetti.

Bundesliga'da toplam 334 karşılaşmada yer alan Schöll, 2007 yılı ortalarında futbol kariyerine son vermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24