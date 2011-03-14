-SCHNEIDER'DEN İSLAM DİN ADAMLARINA ELEŞTİRİ BERLİN (A.A) - 14.03.2011 - Almanya Protestan Kiliseleri Başkanı Nikolaus Schneider, Müslümanlarla yürütmek istedikleri diyaloğun, birçok İslami din adamlarının eleştiri yapma yeteneksizliğinden dolayı zor yürüdüğünü savundu. Schneider, Hannover kentinde yaptığı açıklamada, Müslümanların genelde eleştirileri memnuniyet ile karşılamadığını ve bir saldırı olarak algıladığını söyledi. Bunun da Müslüman din adamlarıyla diyaloğu zorlaştırdığını ifade eden Schneider, "Müslümanlarda asabiyet kültürü gibi bir şey var, buna alışmakta zorlanıyorum" dedi. Schneider, buna rağmen ülkede ortak bir sorumluluk taşıyabilmek için farklı dinler ile diyaloğun kaçınılmaz olduğunu kaydetti.