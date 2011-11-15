-Schmitt'ten depremzede çocuklara davet ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Macaristan Cumhurbaşkanı Pal Schmitt, yaz aylarında depremzede çocuklardan bazılarını Macaristan'a davet etme kararı aldıklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Gül ile Çankaya Köşkü'ndeki baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Schmitt, Türkiye'nin Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu'da barış ve istikrarın egemen olması için gösterdiği yoğun çabaları takdirle karşıladıklarını belirterek, "Macaristan bir an önce Türkiye'nin AB'ye tam üye olarak katılabilmesi yolundaki girişim ve çabalarını daha önce de olduğu gibi destekliyor ve Macaristan, Türkiye'nin AB üyeliğini kalpten istiyor" diye konuştu. Macaristan'dan cumhurbaşkanı düzeyindeki en son ziyaretin 2002 yılında yapıldığına işaret eden Schmitt, o zamandan bu yana iki ülke arasında sekteye uğratılmayan ve giderek gelişen bir ilişkinin mevcut olduğunu belirtti. Türkiye ile Macaristan arasında 2 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu, Macaristan'daki Türk sermayesinin 1 milyar doları aştığını ve karşılıklı olarak turist sayısının da giderek arttığını dile getiren konuk cumhurbaşkanı, bunların güven ve dostluğun işareti olduğunu vurguladı. Gül ile bütün dünyayı ilgilendiren konuların yanı sıra özellikle de AB konularını görüştüklerini kaydeden Schmitt, AB yolunda çözümün anahtarının Türklerin elinde olduğunu söyledi. Beraberinde kalabalık bir işadamı heyetiyle geldiğini belirten Scmitt, yarın İstanbul'da yapılacak iş formunda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çalışılacağını ifade etti. Toplantıda bir Macar gazetecinin "Türkiye'nin herhangi bir rahatsızlık bildirip bildirmediğini" sorması üzerine Schmitt, "Ben böyle birşey hissetmedim. Daha önce müzakerelere başlamış bir ülkeyle belirli kriterlere uymamaları durumunda bunları dile getirmek gerekiyor. Ben şunu dile getirdim; 'Böyle bir süreçte duygusal unsurların bulunmaması gerek'" ifadelerini kullandı. Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığında en azından rekabet faslını açmayı istediklerini, Türkiye'nin bu faslın açılması için gerekli kriterleri yerine getirdiğini kaydeden Schmitt, "Türkiye gerekli olan kriterlere uymuş bulundu ancak buna rağmen bazı yerlerden gelen tepkiler ve baskılar bunu engelledi" diye konuştu. Schmitt, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenler için Macar halkı adına üzüntülerini ve taziye dileklerini ilettiğini ifade etti. Konuk Cumhurbaşkanı, yaz aylarında depremzede çocuklardan bazılarını Macaristan'a davet etme kararı aldıklarını da sözlerine ekledi.