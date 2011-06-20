Schmidt: İnternet filtresi kötü bir fikir

T24 - Sadece internetin değil, dünyanın en etkili isimlerinden Google İcra Kurulu Başkanı Eric Schmidt Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmek için geldi. Schmidt, "Çin'de sansürü kabul etmedik, farklı bir sistemi olan Hong Kong'a taşındık. Türkiye'de uygulanması planlanan internet filtresi de kötü bir fikir. Etrafından dolaşılmaya çok açık bir sistem" dedi.







ntvmsnbc'nin haberine göre; Eric Schmidt, Google'ın icra kurulu başkanı. Geçen nisan ayına kadar yönetim kurulu başkanıydı. 2001 yılından beri bu görevdeydi ve şirketi bugünkü haline getiren isim olarak biliniyor. Bu yılın başında yerini şirketin kurucularından Lary Page'e bıraktı ve kendi deyişiyle günlük operasyonların dışına çıkıp şirketin makro politikalarından sorumlu hale geldi. Bu normal bir işletmede terfi yoluyla devre dışı bırakılmak anlamına gelebilir ama Google ölçeğindeki bir yapıda devredışı bırakılmış bile olsanız muhataplarınız cumhurbaşkanları vs oluyor. Zira Schmidt'in Türkiye ziyaretinin sebebi Cumhurbaşkanı Gül'le yarın yapacağı görüşme. Schmidt'le dört gazeteci bir saat kadar birlikte olduk. Sansür ve internet filtrelerinden Youtube yasağına, yeni girişimcilere tavsiyelerinden, internette bundan sonra ne olacak sorusuna kadar pek çok şey konuştuk.



İnternet filtresi kötü fikir

Google sıradan kullanıcılar için bilgiye ulaşmanın en kestirme yollarından biri. Şirketin amacı da bunu olabildiğince yaygınlaştırmak, hızlandırmak ve çeşitlendirmek. Kullanıcıların nimet diye görüp sonuna kadar yararlandığı bu durumu hükümetler külfet ve tehlike olarak görüyor. Mısır ya da Fransa, Çin, İran ya da Türkiye elini internetin içinde tutmaya çalıştıkça önce Google'la karşılaşıyor. Şirket, bu tür müdahalelere pabuç bırakmadıkları konusunda kendinden emin. 'Çin'de sansürü kabul etmedik, farklı bir sistemi olan Hong Kong'a taşındık. Türkiye'de uygulanması planlanan internet filtresi de kötü bir fikir. Etrafından dolaşılmaya çok açık bir sistem'



-Peki demokrasi, insan hakları konusunda bir sorumluk hissediyor musunuz?

-Biz insanların ifade özgürlükleri için her şeyi yaparız. Sonra o özgürlükle ne yapacaklarına halklar kendileri karar verir.



İnternette sırada ne var?

Bu soruya doğru yanıtı veren kişinin kısa zamanda dolar milyarderi olacağından şüphe yok. İnternetten zengin olmuş Schmidt'in bu soruya verdiği cevap şöyle: "Eski modelde PC vardı. Yeni modelde ise her şeyin merkezinde mobil araçlar var. PC senin hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Mobil cihaz ise hakkındaki her şeyi biliyor, neredesin ne yapıyorsun, neyle ilgileniyorsun... Kamerası da var... Yeni nesil internet sana, sen bir şey sormadan söyleyecek... Bulunduğun yer, yaptığın şey hakkında önerilerde bulunacak."

Geleceğe dair verdiği bir örnek de gerçek zamanlı sesli çeviri... (Google Translate'in Türkiye'de kötü sonuçlarıyla en büyük web eğlencesi olduğundan masadaki kimsenin bahsetmemesi Türk misapirferliğiyle ilgili) Tabii bu hizmetlerin arkasında, hakkımızdaki heeerr şeyi bilen bir süper bilgisayarın olacağı, aklımızdan çıkmıyor. Ama zaten hakkımızda öğrenilmemiş pek az şey var ve bunu pek az kişi kafaya takıyor gibi görünüyor.



Siz yapın, biz satın alalım

Google, Facebook başlangıçta birer "start up"tı. Yani iyi bir fikir bulmuş genç girişimcilerin kurduğu şirketler. Sonra sermayeyi bulup milyar dolarlık oldular. Google start up'ları destekliyor mu. Schmidt evet filan diyor ama gerçek cevabı da esirgemiyor. "Biz onları satın alıyoruz."



-Peki bu günlerde yeni girişimciler neyle uğraşıyor?

-Paris'te St. Petersburg'da ya da İstanbul'da gördüğüm hemen her yeni fikrin ortak yanı "mobile, social, local olmaları". Yani cep telefonu üzerinden sosyalleşme aplikasyonlarından söz ediyor. Bir de "html 5 kullanmalarını öneririm" diyor ama bu da büyük bir sır sayılmaz herhalde...