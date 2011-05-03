-SCHMIDT BİN LADİN'İN ÖLDÜRÜLMESİNİ ELEŞTİRDİ HAMBURG (A.A) - 03.05.2011 - Almanya'nın eski başbakanlarından Helmut Schmidt, ABD güçlerinin Usame bin Ladin'i öldürmesini eleştirerek, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu. Alman televizyon kanalı ARD'de yayımlanan bir programa katılan Schmidt, "Bu saldırı açıkça, geçerli olan uluslararası hukuka aykırıdır. Öte yandan Arap dünyasındaki huzursuzlukları daha da artırabilir" görüşünü dile getirdi. New York'da 11 Eylül 2001 tarihinde düzenlenen korkunç saldırının failini öldürmenin Amerikalılar tarafından bir zafer olarak algılanmasını anlayışla karşıladığını ifade eden Schmidt, ancak Amerikan birliklerinin Pakistan sınırları içinde bir askeri operasyon düzenlemesinin tartışmalı bir yanının da olduğunu kaydetti. Hamburg Eyaleti Başbakanı Olaf Scholz ise 11 Eylül saldırılarının hiçbir zaman unutulamayacağını, yaklaşık 10 yıl sonra askeri bir operasyonun başarıya ulaştığını belirterek, Afgan halkının ve Afganistan'da bulunan uluslararası gücün çabalarının da başarıya ulaşması ümidini dile getirdi. Bu arada, Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir, Bin Ladin'in "dünyanın en büyük teröristlerinden biri" olduğunu ve çok sayıda insanın ölümüne neden olduğunu, bu nedenle bu kişinin ölümünden dolayı rahatladığını ifade etti. Özdemir, "Usame Bin Ladin, İslamiyet'in bir lideri değildi, aksine dini istismar etti. Suçlarıyla hesaplaşması için uluslararası bir mahkeme önünde yargılanmasını dilerdim. Onun ölümüyle teröre karşı mücadele sona ermedi. Batı şimdi açıkça Arap ülkelerindeki demokrasi hareketini tek bir sesle desteklemek zorundadır" dedi. Öte yandan, Bild gazetesi, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un da, "Ben Usame bin Ladin'in ortadan kaldırılmasını, insanları hiçe sayan terörizme karşı dünya çapında sürdürülen ortak mücadelede eşsiz bir başarı olarak görüyorum" şeklinde konuştuğunu yazdı.