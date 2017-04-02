Schmidbauer: MİT 90'larda Cem Özdemir'i izliyordu

Hristiyan Demokrat Birlik Partili eski Gizli Servislerden Sorumlu Koordinatör Bernd Schmidbauer Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 1990'lı yıllarda Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir'i izlediğini söyledi. Schmidbauer, Helmut Kohl'ün başbakanlığındaki hükümetin Özdemir'i o dönemde bu konuda bilgilendirdiğini belirtti.

Yeşiller eş Başkanı Cem Özdemir de bu açıklamayı doğruladı. Özdemir Welt am Sonntag'a yaptığı açıklamada, o dönemde Başbakanlığa davet edildiğini ve Schmidbauer'in Türk tarafının kendisiyle ilgili bir dosya hazırladığı bilgisini verdiğini kaydetti. Özdemir dosyadaki örneklere baktığında kendisiyle ilgili bilgilerde kaynağın Türk gazeteciler olduğunun anlaşıldığını ifade etti. Özdemir, "Bütün bunlar Türkiye'de demokrasinin radikal biçimde tasfiye edildiği eleştirisinde bulunduğum için" dedi. İlk kez 1994 yılında Federal Meclis'e giren Özdemir, "Ankara için Alman milletvekili olmak terörist destekçisi olarak nitelendirilmek için yeterli" diye konuştu.

Alman medyasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ın şubat ayındaki Münih Güvenlik Konferansı sırasında Alman dış istihbarat servisi BND'nin Başkanı Bruno Kahl'e bir liste ileterek destek istediği yer almıştı. Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilişkili olduğu düşünülen 300 kişi ve 200 kuruluştan oluşan listede Alman Federal Meclisi milletvekili Michelle Müntefering ile CDU'lu Emine Demirbüken'in adının da geçtiği belirtildi.

Listede 300'den fazla kişi ile Gülen yapılanmasına yakınlığı ile bilinen 200 kadar dernek, okul ve diğer kuruluşun isminin yer aldığı belirtiliyor. Ayrıca listede isimlerin yanı sıra adres, cep ve sabit telefon numaraları ile söz konusu kişilere ait bazı fotoğrafların bulunduğu da iddialar arasında.

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afp, HT/MK