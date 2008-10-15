Schmeichel'ı örnek almış



Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Rüştü Reçber, ''Futbolu, heyecanım ne zaman kaybolursa veya ne zaman fiziki durumum el vermezse o zaman bırakmayı düşünüyorum. Ama bu aralar değil'' dedi.



Siyah-beyazlı kulübün çocuklara yönelik çıkardığı Yavru Kartal dergisinde fun club üyeleri Kenan ve Aleyna Yurtvermez'in sorularını yanıtlayan Rüştü Reçber, futbolu ne zaman bırakmayı düşündüğü yönündeki bir soru üzerine, ''Futbolu, heyecanım ne zaman kaybolursa veya ne zaman fiziki durumum el vermezse o zaman bırakmayı düşünüyorum. Ama bu aralar değil'' ifadesini kullandı.



Rüştü, futbolu bıraktıktan sonrası için düşüncelerinin sorulması üzerine de ''Futboldan kopmayacağımı düşünüyorum ama futboldan kopmadan nasıl bir meslek yaparım, bilmiyorum. Yönetim, idari, medya bazında olabilir ama antrenörlük yapmayı şu anda düşünmüyorum'' şeklinde görüş belirtti.



Futbola ilk başladığında genelde forvette oynadığını, ancak ilerleyen zamanda bir hocasının, boyu uzun olduğu için kendisini kaleye geçirdiğini belirten deneyimli file bekçisi, ''Zorunlu olarak kaleye geçtim ama kaleciliği sevmeye başladıktan sonra Engin İpekoğlu, Hayrettin Demirbaş etkilendiğim isimler olmuştur. Daha sonra da Peter Schmeichel'ı örnek aldım'' dedi.



Bir soru üzerine, Türkiye'de oynamanın Avrupa'da oynamaktan çok daha zor olduğunu kaydeden Rüştü, ''Oğlumun sporcu olmasını isterim ama hangi branşla ilgileneceği kendisine bağlı. Futbolcu olmasını da isterim ama kaleci olmasını pek istemem'' ifadelerini kullandı.



Kariyeri boyunca 118 kez (A) milli, 12 kez ümit milli, 2 kez de ordu milli olmak üzere ay-yıldızlı formayı toplamda 132 kez giydiğini anlatan deneyimli file bekçisi, futbol yaşantısı boyunca en çok etkilendiği maç olarak, 2002 Dünya Kupası'nda Güney Kore ile oynanan Dünya üçüncülüğü karşılaşmasını gösterdi.



