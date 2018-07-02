Schmeichel kurtardı, Danimarka atamadı; Hırvatistan çeyrek finalde!

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Hırvatistan ile Danimarka karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 sonuçlanan mücadele uzatmalara gitti, Hırvatistan'da Luka Modric, 114. dakikada penaltı kaçırdı ve mücadele seri penaltılara gitti. Penaltılar sonucunda tur atlayan taraf, toplam skorda 4-3'lük üstünlük sağlayan Hırvatistan oldu.
Bugün Dünya Kupası'nda oynanan ilk maç olan İspanya - Rusya mücadelesi de seri penaltı vuruşlarına geçilmiş ve Rusya'nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
Uzatmalar
HIRVATİSTAN: 1 - DANİMARKA: 1
(4' Mandzukic | 1' Jorgensen)
(116. dakikada Modric, penaltı kaçırdı)
Penaltılar
HIRVATİSTAN: 3 - DANİMARKA: 2
HIRVATİSTAN:
Badelj kaçırdı
Kramaric attı
Modric attı
Privaric kaçırdı
Rakitic attı
DANİMARKA:
Eriksen kaçırdı
Kjaer attı
Krohn-Dehli attı
Schnöe kaçırdı
Jorgensen kaçırdı |