Schleswig-Holstein Eyaleti sandık başına gidiyor

Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein Eyaleti'nde 7 Mayıs Pazar günü eyalet seçimleri yapılacak. 24 Eylül 2017 tarihinde yapılacak federal meclis seçimlerine aylar kala yapılan bu seçim, Almanya'daki siyasi partiler açısından barometre niteliği taşıyor.

Eyalette yapılan son kamuoyu yoklamaları Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin oylarının önde olduğunu gösteriyor. Alman kamu televizyon kanalı ZDF tarafından yaptırılan ve sonuçları perşembe akşamı açıklanan seçim anketine göre CDU'nun oyların yüzde 32'sini alacağı tahmin ediliyor. Bu durumda, liste başı adayının Daniel Günther olduğu seçimlerden CDU'nun birinci parti olarak çıkması bekleniyor.

SPD iktidarını koruyabilecek mi?

Kamuoyu yoklamalarına göre, CDU'yu Almanya'da koalisyonda yer alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) takip ediyor. Tahminlere göre, SPD oyların yüzde 29'unu alacak. Ancak bu sonuçla SPD'li Eyalet Başbakanı Torsten Albig'in bu göreve devam etmesinin zor olduğu düşünülüyor. Zira Eyalette halen iktidarda olan SPD-Yeşiller ve Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW) koalisyonun, seçimlerde yeterince oy alamayacağı tahmin ediliyor. Seçim anketleri, Yeşiller'in oylarının yüzde 12 civarında kalacağını gösteriyor. Liberal çizgideki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oyların yüzde 11'ini, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ise oyların yüzde 6'sını alarak eyalet meclisine gireceği tahmin ediliyor. Yüzde 4,5 civarında oy potansiyeli bulunan Sol Parti'nin ise meclise giremeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Merkel eyalette hükümet değişikliği istiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, cuma akşamı Eckernförde kentinde katıldığı seçim etkinliğinde eyalette hükümet değişikliğinin zamanının geldiğini söyledi. Merkel, bunun için de CDU'nun seçimlerden birinci parti olarak çıkması gerektiğini ifade etti. Ancak Merkel açısından Almanya'nın nüfusu en yoğun eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimler de büyük önem taşıyor.

Schulz için önemli seçim

Sosyal demokratlarda ise Martin Schulz'un başbakan adaylığı ve genel başkanlığı ile yakalanan rüzgar hızını kesmiş gibi görünüyor. Zira son kamuoyu yoklamaları Almanya genelinde SPD'nin Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) gerisinde kaldığını gösteriyor. Sosyal Demokratların Başbakan adayı Martin Schulz, Schleswig Holstein ve Kuzey Ren Vestfalya'da alacağı sonuçlarla, 24 Eylül'de yapılacak parlamento seçimleri için bir atılım yapabilmeyi ümit ediyor.

2 milyon 300 bin seçmen

Schleswig-Holstein Eyaleti'nde yaklaşık 2 milyon 300 bin seçmen bulunuyor. Eyalette bu seçimlerde ilk kez 16 yaşındakilere de seçme hakkı tanındı.

Beş yıl önce yapılan seçimlerde CDU oyların yüzde 30,8'ini, SPD ise yüzde 30,4'ünü almıştı. Yeşillerin oy oranı yüzde 13,2, FDP ve Korsanların oyları ise yüzde 8,2 olmuştu. Korsanların bu seçimlerde meclise girme şansı bulunmuyor. SSW ise oyların yüzde 4,6'sını almıştı. Danimarkalı azınlık grubun kurduğu parti SSW, yüzde 5 seçim barajından muaf tutuluyor.

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DW/dpa, JD/BW