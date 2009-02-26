Schiphol'deki 4. uçak kazası

Avrupa'nın en fazla yolcu sayısına sahip 5. havalimanı olan Schiphol'de daha önce üç kaza meydana gelmişti



THY uçağının yere çakıldığı Schiphol Havalimanı, şehir merkezine 17,5 kilometre uzaklıkta, güney batı tarafında yer alıyor. Geçen yılı 47 milyon yolcu ile kapatan havalimanı, Avrupa'da büyüklük açısından Londra Heathrow, Frankfurt, Paris Charles de Gaulle ve Madrid Havalimanları'ndan sonra en fazla yolcu sayısına sahip beşinci meydanı.



Kargo açısından da yüksek bir alt yapıya sahip havalimanı geçen yıl 1,5 milyon ton kargoya ev sahipliği yaptı.



1916'da kurulan havalimanında toplam 6 adet pist bulunuyor. THY'nin kazası ise Schiphol'ün ana pistlerinden biri olan 18R-36L pistine yaklaşık 1,5 kilometre mesafede meydana geldi. 3 bin metre uzunluğundaki pist, 45 metre eninde.



Uluslararası standartlarda olan havalimanının bir başka özelliği de, deniz seviyesinden yaklaşık 3.4 ila 4,5 metre aşağıda olması. Bu açıdan pilotlar havalimanına yaklaşma sırasında bu değerleri dikkate almak zorunda.



Meydana gelen kazalar



Amsterdam’ın güneybatısında bulunan Schiphol havaalanında daha önce meydana gelen kazalar şöyle:

Ekim 1992: İsrail El Al kargo uçağı, 3 numaralı motorunun kopması üzerine Schipol havaalanına dönmeye çalıştığı sırada Bijlmermeer bölgesindeki bir binaya çarpması sonucu düştü. Kazada, aralarında mürettebattan 3 kişinin bulunduğu en az 43 kişi öldü.

Nisan 1994: Hollanda havayolları KLM’ye ait Citychopper uçağının Schipol havaalanı yakınlarında düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.

Aralık 1997: Kanarya Adaları’ndan gelen Hollanda Transavia havayollarına ait Boeing-757 uçağı düştü. 205 yolcusu ve 8 kişilik mürettebatı bulunan uçakta birçok yolcu yaralandı.

