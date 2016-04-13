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Dünya
Deutsche Welle

Schiphol Havalimanı'nda güvenlik alarmı

Bürksel'deki saldırıların ardından Avrupa diken üstünde. Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı dün gece saatlerinde güvenlik gerekçesiyle kısmen tahliye edildi, bir kişi gözaltına alındı.

13 Nisan 2016 12:42


Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda dün gece hareketli saatler yaşandı. Güvenlik görevlileri 'şüpheli bir durum nedeniyle' havalimanını kısmen tahliye etti. Havalimanı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, şüpheli bir durumdan ötürü bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Polis sözcüsü ise bomba uzmanlarının şüpheli bir valizi kontrol ettiğini, ancak valizde patlayıcı bir maddeye rastlanmadığını açıkladı.

Schiphol Havalimanı'nda düzenlenen operasyon sırasında ağır silahlı güvenlik görevlileri ile polis araçlarının havalimanının önüne konuşlandırıldığı dikkat çekti. Havalimanı'nın resmi Twitter sayfasında, bir 'vakadan' söz edilirken, gözaltı ve tahliyenin nedenlerine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Yaklaşık iki saat süren operasyonun ardından havalimanında yolcu trafiği yeniden normale döndü. Uçak seferlerinin normal şekilde devam ettiği, havalimanına otobüs ve taksilerin girmesine de yeniden izin verildiği kaydedildi.

Hollanda'nın da en büyük havalimanı olan Schiphol Havalimanı, Avrupa'nın en büyük dördüncü havalimanı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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