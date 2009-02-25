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Schiphol Havaalanı'nda meydana gelen diğer kazalar

İşte Amsterdam'ın 20 kilometre güneybatısında bulunan Schiphol havaalanında daha önce meydana kazalar.

25 Şubat 2009 02:00

Amsterdam'ın 20 kilometre güneybatısında bulunan Schiphol havaalanında daha önce meydana gelen kazalar şöyle:

Ekim 1992: İsrail El Al kargo uçağı, 3 numaralı motorunun kopması üzerine Schipol havaalanına dönmeye çalıştığı sırada Bijlmermeer bölgesindeki bir binaya çarpması sonucu düştü. Kazada, aralarında mürettebattan 3 kişinin bulunduğu en az 43 kişi öldü.

Nisan 1994: Hollanda havayolları KLM'ye ait Citychopper uçağının Schipol havaalanı yakınlarında düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.

Aralık 1997: Kanarya Adaları'ndan gelen Hollanda Transavia havayollarına ait Boeing-757 uçağı düştü. 205 yolcusu ve 8 kişilik mürettebatı bulunan uçakta birçok yolcu yaralandı.

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