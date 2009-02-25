Schiphol Havaalanı'nda meydana gelen diğer kazalar

Amsterdam'ın 20 kilometre güneybatısında bulunan Schiphol havaalanında daha önce meydana gelen kazalar şöyle:



Ekim 1992: İsrail El Al kargo uçağı, 3 numaralı motorunun kopması üzerine Schipol havaalanına dönmeye çalıştığı sırada Bijlmermeer bölgesindeki bir binaya çarpması sonucu düştü. Kazada, aralarında mürettebattan 3 kişinin bulunduğu en az 43 kişi öldü.



Nisan 1994: Hollanda havayolları KLM'ye ait Citychopper uçağının Schipol havaalanı yakınlarında düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.



Aralık 1997: Kanarya Adaları'ndan gelen Hollanda Transavia havayollarına ait Boeing-757 uçağı düştü. 205 yolcusu ve 8 kişilik mürettebatı bulunan uçakta birçok yolcu yaralandı.

