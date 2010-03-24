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Dünya

Schindler'in listesi satışa çıkarıldı

Yönetmen Steven Spielberg'in "Schindler'in Listesi" adlı filmine de konu olan 801 kişilik liste 18 Nisan 1945'te hazırlanmıştı.

24 Mart 2010 02:00

T24 - Yönetmen Steven Spielberg'in "Schindler'in Listesi" adlı filmine de konu olan 801 kişilik liste, Oscar Schindler ile muhasebecisi İzak Stern tarafından 18 Nisan 1945'te hazırlanmış olan liste 2.2 milyon dolara satışa çıkarıldı.

Belgeyi adı açıklanmayan bir kişi adına satan tarihi belge satış uzmanı Gary Zimet, listenin 7 farklı baskısının olduğunu, bunlardan dördünün sağlam kaldığını, satışa çıkarılan listenin özel kişilerin elindeki son liste olduğunu söyledi.

13 sayfalık listenin biri ABD'deki Soykırım Müzesinde, biri Koblenz'deki Alman federal arşivlerinde, ikisi ise İsrail'deki Yad Vaşem müzesinde bulunuyor.

Zimet belgenin açık artırmaya çıkarılmadığını, ilk gelen kişiye açıklanan fiyattan satılacağını söyledi.

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