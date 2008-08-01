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Spor

Schildenfeld'a kulüp aranıyor

Geçen sezon ortasında kadrosuna kattığı, ancak istediği verimi alamadığı Hırvat futbolcu Gordon Schildenfeld'e kulüp arıyor...

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24 - 


Beşiktaş Kulübü, geçen sezon ortasında kadrosuna kattığı, ancak istediği verimi alamadığı Hırvat futbolcu Gordon Schildenfeld'e kulüp arıyor.


Beşiktaş Futbol Takımı Genel Menajeri Sinan Engin, Schildenfeld için takım arayışı içinde olduklarını, Hırvat oyuncunun da bu yönde arayışlar içinde olduğunu söyledi.


Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan siyah-beyazlı takımın kadrosunda yer almayan Schildenfeld'in, tek başına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalara başladığı bildirildi.

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