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Spor

SCHIAVONE YARI FİNALE YÜKSELDİ PARİS (A.A)

31 Mayıs 2011 22:00

-SCHIAVONE YARI FİNALE YÜKSELDİ PARİS (A.A) - 31.05.2011 - Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) tek bayanlarda mücadele eden İtalyan tenisçi Francesca Schiavone yarı finale yükseldi. Philippe Chatrier kortunda rüzgarlı havada yapılan maçta 5 numaralı seribaşı Schiavone, 14 numaralı seribaşı Rus rakibi Anastasia Pavlyuchenkova'yı 1-6, 7-5 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yendi ve adını yarı finale yazdırdı. İyi oynamadığını belirten İtalyan tenisçi, yarı finalde daha iyi bir maç çıkaracağını, tenisseverlerin, iyi tenis izlemeyi hak ettiğini söyledi. Schiavone, yarı finalde 11 numaralı seribaşı vatandaşı Marion Bartoli veya 13 numaralı seribaşı Rus Svetlana Kuznetsova ile karşılaşacak.

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