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Schengen vizesiyle ilgili yeni gelişme: Almanya için online başvurular açıldı

06 Mayıs 2020 22:46

Almanya için Türkiye'de vize başvurularını alan yetkili kuruluş iDATA, Koronavirüs salgını sonrası resmi online randevu rezervasyonu işlemlerine başlama kararı aldı.

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