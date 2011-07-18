Schengen vizesinde büyük adım

T24- Türkiye’nin AB ve uluslararası davalarda önde gelen tanınmış avukatlarından, Dr. Yavuz Selim Sarıibrahimoğlu, Türk vatandaşlarına uygulanan vizeye karşı hukuk mücadelesinde yeni bir başarıya daha imza atarken, dilekçe hakkı konusunda da Avrupa Parlamentosu’nda mücadeleyi kazandı.
Duransel ve Zülfikar Doğan'ın Korhaber'de yayımlanan (18 Temmuz 2011) haberi şöyle:
Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosu Schengen Vize Tüzüğü’nün iptali için verdiği hukuk mücadelesinde Avrupa Parlamentosu’nu (AP) da devreye sokmayı başardı.
AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barosso’ya ocak ayında yazdığı kapsamlı mektupta Roma ve Ankara Antlaşmaları ile Gümrük Birliği Antlaşması’nın Türkiye ve Türk Vatandaşlarına tanıdığı hukuki haklar ve taahhütleri kapsamlı bir şekilde hukuki temellere dayandıran Yavuz Selim Sarıibrahimoğlu, Avrupa Parlamentosu’na da başvurarak konunun değerlendirilmesini, kazanılmış hakların iadesini talep etti.
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