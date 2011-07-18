Schengen vizesinde büyük adım

T24- Türkiye’nin AB ve uluslararası davalarda önde gelen tanınmış avukatlarından, Dr. Yavuz Selim Sarıibrahimoğlu, Türk vatandaşlarına uygulanan vizeye karşı hukuk mücadelesinde yeni bir başarıya daha imza atarken, dilekçe hakkı konusunda da Avrupa Parlamentosu’nda mücadeleyi kazandı.

Duransel ve Zülfikar Doğan'ın Korhaber'de yayımlanan (18 Temmuz 2011) haberi şöyle:

Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosu Schengen Vize Tüzüğü’nün iptali için verdiği hukuk mücadelesinde Avrupa Parlamentosu’nu (AP) da devreye sokmayı başardı.