T24 LogoT24 Logo
Gündem

Schengen vizesinde büyük adım

Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosu Schengen Vize Tüzüğü’nün iptali için verdiği hukuk mücadelesinde Avrupa Parlamentosu’nu (AP) da devreye sokmayı başardı.

18 Temmuz 2011 03:00

T24- Türkiye’nin  AB ve uluslararası davalarda önde gelen tanınmış avukatlarından, Dr. Yavuz Selim Sarıibrahimoğlu, Türk vatandaşlarına uygulanan vizeye karşı hukuk mücadelesinde yeni bir başarıya daha imza atarken, dilekçe hakkı konusunda da Avrupa Parlamentosu’nda mücadeleyi kazandı.

Duransel ve Zülfikar Doğan'ın Korhaber'de yayımlanan (18 Temmuz 2011) haberi şöyle:

Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosu Schengen Vize Tüzüğü’nün iptali için verdiği hukuk mücadelesinde Avrupa Parlamentosu’nu (AP) da devreye sokmayı başardı.

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barosso’ya ocak ayında yazdığı kapsamlı mektupta Roma ve Ankara Antlaşmaları ile Gümrük Birliği Antlaşması’nın Türkiye ve Türk Vatandaşlarına tanıdığı hukuki haklar ve taahhütleri kapsamlı bir şekilde hukuki temellere dayandıran Yavuz Selim Sarıibrahimoğlu, Avrupa Parlamentosu’na da başvurarak konunun değerlendirilmesini, kazanılmış hakların iadesini talep etti.

Haberin devamı için tıklayınız

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24