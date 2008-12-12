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Dünya

Schengen Vizesi olan İsviçre'ye de girecek

AB üyesi olmayan İsviçre, AB ülkesi vatandaşların ve Schengen vizesi olanların ülkeye serbestçe girişini sağlayan adımı attı

12 Aralık 2008 02:00

* AB üyesi olmayan İsviçre, AB üyesi komşularından ülkeye giriş yapacaklar için sınırda pasaport kontrolünü kaldırdı. 

* Schengen bölgesi dışından İsviçre'ye seyahat edeceklerde ise Schengen üyesi 25 ülkeye girebilmek için vize almış olmaları şartı aranacak.

* Schengen Anlaşması, havaalanları hariç, sınırlarda insanların sistematik şekilde kontrolden geçirilmesine son veriyor.

AB üyesi Almanya, Fransa, İtalya ve Avusturya ile sınırları olan İsviçre, Schengen kulubüne üye Avrupalı devletler içinde yer alarak, rutin pasaport kontrollerini kaldıran 25. ülke oldu.

İsviçreli yetkililer, üye olmamaları nedeniyle AB'nin gümrük bölgesinin dışında kalmaya devam edeceklerini hatırlatarak, sınır muhafızlarının nokta gümrük denetimlerini sürdüreceklerini, bazı yolculardan kimlik belgesi göstermesinin istenebileceğini ifade etti.

Komşularda ev daha ucuz

Avrupa Komisyonu, İsviçre'de halen 900 bin kadar AB vatandaşının yaşadığını ve çalıştığını belirterek, Cenevre ve Basel kentinde çalışan bazı AB vatandaşlarının Almanya ve Fransa'da evlerin ucuz olması nedeniyle devamlı olarak sınır geçişleri yaptığını belirtiyor.

İsviçreli yetkililer, Schengen ve bağlantılı Dublin Anlaşması kapsamında bundan sonra suçlar ve sığınma başvurularıyla ilgili istihbaratı diğer Schengen üyesi ülkelerle paylaşacak.

Schengen bölgesi dışından İsviçre'ye seyahat edeceklerde ise Schengen üyesi 25 ülkeye girebilmek için vize almış olmaları şartı aranacak.

İsviçreli seçmenler 2005 yılında Schengen ve Dublin anlaşmalarına katılmayı onaylamış, ancak Avrupa Ekonomik Bölgesine üye olmayı reddetmişlerdi.

Dublin Anlaşması'nda da üye ülkelerden herhangi birinin sınır dışı ettiği mültecinin başka bir ülkeden iltica talebinde bulunamaması öngörülüyor.

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