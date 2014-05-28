Türkiye'den Schengen vizesi için 4 yılda 140 milyon euro ödendi

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türk vatandaşlarının son dört yılda Schengen vizesi için toplam 140 milyon euro (400.400.000 TL) ödemek zorunda kaldığını açıkladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve İKV işbirliğinde düzenlenen "Türk Vatandaşları İçin Vizesiz Dolaşım: Geri Kabul ve Sonrası" konulu panelin açılış konuşmasını yapan Vardan, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının, Türkiye-AB bütünleşmesinin ötesinde Avrupa bütünleşmesinin de ruhuna aykırı olduğunu savundu.

DHA’nın haberine göre, Türk vatandaşlarının, 2012 yılında Schengen vizesine en çok para ödeyen ülkeler sıralamasında 5. sırada yer aldığını vurgulayan Vardan, şunları söyledi:

"Avrupa Komisyonu verilerine göre Türk vatandaşları sadece 2009-2012 yılları arasında 4 yılda, kısa süreli C tipi Schengen Vizesi başvurularına 140 milyon avro para ödedi. Bu, sadece standart Schengen vize ücreti için ödenen rakam. Bir de aracı kurum, postalama, randevu alma için ödenen var. Bunları da hesaba kattığınızda bu rakam en az 2,5-3 kat daha artmakta. Bu uygulamanın 1980 yılından bu yana sürdüğünü düşündüğümüzde, 34 yıllık hesabı siz yapın. Dolayısıyla vizeye ilişkin üstlenilen bu maddi ve manevi yük, Türk toplumunda, 'ayrımcılığa uğruyoruz' algısını körüklüyor ve sadece bu yüzden sürece desteği azaltıyor."

Vardan, gelinen noktada, iş dünyasının bir temsilcisi olarak arzularını, "sürecin adil şekilde işletilmesi", "daha önce Batı Balkan ülkeleri için sergilenen bütüncül ve istekli yaklaşımın Türkiye için de benimsenmesi", "sürecin en hızlı şekilde tarafların etkin işbirliği ile sonuçlandırılması" ve "vize muafiyetinin gerçekleşmesi" olarak sıraladı.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Murat Kalsın da konuşmasında, AB’nin elde ettiği standartlar ve gelişmişlik seviyelerinin Türkiye için bir fırsat olduğunu söyledi ve ekledi:

"Tüm bu kanaatler eşliğinde serbest dolaşım sorununun çözüme kavuşturulmasında takvimin erkene alınması sevindiricidir. Ancak şunun da altını özenle çizmeliyim ki, sürecin hızla sonuca ulaşması en büyük temennimizdir."

Açılış konuşmalarından sonra İKV Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu’nun moderatörlüğünde devam eden panel, Stability Initiative Yönetim Kurulu Başkanı Gerauld Knaus, European Stability Initiative Kıdemli Araştırmacısı Alexandra Stiglmayer, Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener ve İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü Melih Õzsöz’ün sunumlarının ardından sona erdi.