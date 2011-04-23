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Dünya

Schengen vizesi askıya alınabilir

Libya ve Tunus'tan kaçanlara İtalya'nın verdiği Schengen vizesi Fransa'yı korkuttu.

23 Nisan 2011 03:00

T24 - Libya ve Tunus'tan kaçanlara İtalya'nın verdiği Schengen vizesi Fransa'yı korkuttu.
 
Fransa Cumhurbaşkanlığı, Libya ve Tunus'ta son aylardaki istikrarsızlık ve şiddetten kaçan binlerce kişinin İtalya’nın verdiği Schengen vizesi ile ülkeye geçmesi Avrupa Birliği üyeleri arasında serbest dolaşıma olanak sağlayan Schengen Anlaşması'nı bir süreliğine askıya alınabileceğini açıkladı.

Kuzey Afrika’daki iç savaştan Avrupa’ya kaçanların ilk durağı olan İtalya’nın Lampedusa adasına yılbaşından bu yana 25 bine yakın göçmen gelirken, Berlusconi yönetimi, bunların büyük bölümüne geçici oturum belgesi ile birlikte Schengen vizesi verdi. Fransa, bunun üzerine trenle ülkeye gelmek isteyen göçmenleri engellemek için 1 günlüğüne tren seferlerini durdurmuştu.

Fransa, Schengen’i ülkeye göç duruncaya kadar askıya alınabileceğini bildirirken, 1985'te Lüksemburg'da imzalanan 1995'te uygulaması genişletilen Schengen Anlaşması’nın, AB üyesi olan ve olmayan 25 Avrupa ülkesinde serbest dolaşımı düzenlediği hatırlatıldı.

Fransa Schengen Anlaşmasını ne zaman askıya alacağı ve yerine nasıl bir düzenleme getirileceği üzerinde yapılan çalışma konusunda bilgi verilmedi. Fransa İçişleri Bakanı Claude Gueant, Paris'in göçmenlere karşı tavrıyla anlaşmanın ruhuna hem de içeriğine harfiyen uygun davrandığını savundu.

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