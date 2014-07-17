Schengen Vizesi almak kolaylaşıyor!

Türkiye'deki tüm Schengen Devletleri konsoloslukları 25 Eylül 2014 tarihi itibariyle Vize Bilgi Sistemini (VBS) kullanacak.

VBS, Avrupa Birliği'nde ortak bir Özgürlük, Güvenlik ve Adalet alanının oluşturulmasının ve Schengen bölgesinde kişilerin serbest dolaşımının teknik bir sonucu. Vize Bilgi Sisteminin, Ekim 2011'den bu yana ve son olarak Mayıs 2014'de Orta ve Kuzey Amerika, Karayipler ve Avustralasya'da olmak üzere, dünya çapında kademeli olarak başarılı bir şekilde tesis edilmesi neticesinde, 25 Eylül 2014'den itibaren Türkiye 'de ve Batı Balkanlar'da da devreye sokulacağı belirtiliyor.

Kontroller kolaylaşacak

ABHaber'e göre VBS'nin, Schengen Devletleri yetkilileri arasında (3 aya kadar olan) kısa süreli vizeler konusunda veri alışverişine imkan sağlayan merkezi bir veri tabanıdır olduğu kaydedilirken VBS'nin Schengen bölgesinin dış hudutlarında vize başvuru prosedürlerini ve kontrollerini kolaylaştıracağı ifade ediliyor. Haberde şöyle deniliyor: "Başvuru sahiplerinden Schengen vizesine müracaat ederken biyometrik verilerini (parmak izleri ve dijital fotoğraf) sunmaları istenecektir. Bu sadece birkaç dakika alan basit ve ihtiyatlı bir prosedürdür. 5 yıl içerisinde yapılacak müteakip vize başvurularında parmak izleri VBS'deki önceki başvuru dosyasından kopyalanabilir. Biyometrik veriler, Schengen vize başvuru formunda sağlanan verilerle birlikte VBS merkezi veri tabanına kaydedilecek."

Daha kolay tespit edilebilecek

VBS sistemi, başvuru sahibi tarafından son beş yıl içinde yapılan tüm Schengen vize başvuruları ile Schengen Üyesi Ülke Temsilciliği tarafından verilen kararları barındıracağından bu yeni prosedürle birlikte, daha önce alınan vizelerin kanuna uygun bir şekilde kullandığına dair mevcut bilgiler sayesinde, yeni ve büyük ihtimalle çoklu-giriş vize başvurusunda bulunanların iyi niyet statüsü daha kolay bir şekilde tespit edilebilecek. Habere göre, ayrıca Schengen bölgesine seyahatleri kolaylaştırmak amacıyla vize verilmesine yönelik süreci kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı girişimler devam edecek. Bununla birlikte Avrupa Birliği, nihayetinde Schengen Alanına giriş için gerekli olan vize mükellefiyetinin kaldırılması amacıyla Türkiye ile Vize Serbestisi Diyalogu yürütülmesi konusunda taşıdığıkararlılığını koruyor.