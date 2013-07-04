Schauble: Türkiye Avrupa'ya ait değil

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble, Türkiye’nin Avrupa’ya ait olmadığını, bu nedenle de birliğe alınmaması gerektiğini söyledi.



Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble "Türkiye, Avrupa'ya ait değil" dedi.

Düseldorf kentinde düzenlenen Hristiyan Demokrat Parti mitinginde konuşan Alman Maliye Bakanı, "Avrupa'ya ait olmayan Türkiye birliğe alınmamalı" ifadesini kullandı.

Schaeuble ve Almanya Başbakanı Merkel'in de üyesi olduğu Hristiyan Demokrat Parti geçtiğimiz günlerde açıkladığı seçim programında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı olduklarını açıklamıştı.