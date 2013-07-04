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Dünya

Schauble: Türkiye Avrupa'ya ait değil

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı tutumunu son günlerde sık sık dile getiren Alman hükümetinden yeni bir çıkış geldi

04 Temmuz 2013 10:18

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble, Türkiye’nin Avrupa’ya ait olmadığını, bu nedenle de birliğe alınmaması gerektiğini söyledi.
 
Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble "Türkiye, Avrupa'ya ait değil" dedi.

Düseldorf kentinde düzenlenen Hristiyan Demokrat Parti mitinginde konuşan Alman Maliye Bakanı, "Avrupa'ya ait olmayan Türkiye birliğe alınmamalı" ifadesini kullandı.

Schaeuble ve Almanya Başbakanı Merkel'in de üyesi olduğu Hristiyan Demokrat Parti geçtiğimiz günlerde açıkladığı seçim programında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı olduklarını açıklamıştı.

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