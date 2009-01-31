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Spor

Schalke'ye ağır darbe

Bundesliga'da sezonun ikinci yarısındaki ilk maçta Hannover 96 evinde, Schalke 04'ü 1-0 mağlup etti.

31 Ocak 2009 02:00


Bundesliga'da sezonun ikinci yarısındaki ilk maçta Hannover 96 evinde, Schalke 04'ü 1-0 mağlup etti.

AWD Arena'da yaklaşık 46 bin kişinin izlediği ve ilk yarısı da ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın tek golü 8. dakikada Sergio Pinto'dan geldi.
Schalke 04 forması giyen milli oyuncumuz 90 dakika sahada kaldığı maçta Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olan Fabian Ernst ilk 11'de başladığı mücadelenin 49. dakikasında yerine Kuranyi'ye bıraktı.

Hannover bu galibiyetle puanını 20'ye yükseltirken, Schalke 04 27 puanda kaldı.

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