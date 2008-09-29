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Spor

Schalke'nin derdi sakatlıklar

29 Eylül 2008 03:00


Fred Rutten'in takımında geçtiğimiz cuma günü sahada olan üç oyuncu pazar antremanına katılamadı.


Köln mağlubiyetinde hafif sakatlıklar yaşayan Jermaine Jones ve Marcelo Bordon sağlık merkezinde çalışırken, Heiko Westermann antremana katılamadı. Milli oyuncunun grip enfeksiyonu kaptığı bildirildi.

Pazartesi gününü boş geçirecek olan takım, salı sabahı UEFA Kupası ikinci maçı için çalışmalara başlayacak. Schalke, perşembe günü yerel saatle 18:15'de APOEL Nicosia karşısına çıkacak.

Bu oyuncuların üçünün de UEFA maçına yetişmesi bekleniyor. Fakat riske edilip edilmeyecekleri merak konusu. İlk maçta deplasmandan 4-1'lik galibiyetle dönen Alman devi, gruplara katılmayı garantilemiş gibi gözüküyor.

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