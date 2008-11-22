Schalke'nin altın çocuğu



Almanya Bundesliga'da 14. hafta maçında Schalke kendi sahasında Borussia Monchengladbach'ı 3-1 mağlup etti.



Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında 8 karşılaşma tamamlandı. Üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Schalke sahasında Monchengladbach'ı 3-1 mağlup ederken, goller Halil Altıntop (2) ve Farfan'dan geldi. Konuk ekibin tek golünü ise Friend kaydetti.



Haftaya averajla lider giren Bayer Leverkusen ise Bielefeld'e deplasmanda 2-1 yenildi ve zirvedeki yerini kaybetti.



Leverkusen Bielefeld karşısında 53. dakikada Wichniarek ve 68. dakikada Halfar'ın attığı gollerle 2-0 yenik duruma düşerken, 78'de Helmes'in bulduğu gol konuk ekibe puan için yeterli olmadı. Leverkusen'de Dum 88. dakikada kırmızı kart gördü.



Bundelisga'da Köln deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılan Hoffenheim liderliği ele geçirdi. Hoffenheim'ın gollerini 32. dakikada Ba ve 67 ile 88. dakikalarda Ibisevic atarken, Köln'ün tek golü 78. dakikada Petit'den geldi.



Ligde şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Bayern Münih ise, sahasında konuk ettiği Energie Cottbus'u 4-1'le geçti. Karşılaşmanın 25. dakikasında Skela'nın attığı golle geriye düşen Bayern, 29. dakikada Ribery, 38. dakikada Demichelis, 55. dakikada Klose ve 59. dakikada Toni'nin attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.

Almanya Bundesliga'da 14. hafta'da günün sonuçları:



1. FC Cologne 1 - 3 Hoffenheim

Arminia Bielefeld 2 - 1 Bayer Leverkusen

Bayern Munich 4 - 1 Energie Cottbus

Bochum 2 - 3 Hertha BSC

Eintracht Frankfurt 4 - 0 Hannover

Schalke 3 - 1 Monchengladbach

Wolfsburg 4 - 1 Stuttgart



