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Spor

Schalke'den Beşiktaş taraftarına mesaj!

"Fazladan stoperimiz yok ama bizim kardeşimiz Erwin bu aralar çok hırslı idmanlarda..."

19 Temmuz 2017 16:52

Yeni sezon hazırlıklarını Çin'de sürdüren Beşiktaş, Almanya'nın Schalke 04 ekibiyle bir hazırlık maçı gerçekleştirecek. Bugün saat 15.00'te oynanacak karşılaşma öncesi Schalke kulübü, sosyal medya üzerinden Beşiktaş taraftarına 'stoper' mesajı gönderdi.

'Come To Beşiktaş' furyası ile sosyal medyada dünya çapında nam salan Beşiktaş taraftarı, Schalke ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde kulübün sosyal medya hesaplarını, 'Beşiktaş'a satılacak stoperleri olup olmadığı' yönündeki mesajlarla doldurdular. Alman ekip de bu çağrılara cevapsız kalmadı ve siyah-beyazlı taraftarlara Türkçe olarak, "Bir çok arkadaş sorduğu için: Maalesef fazladan stoperimiz yok, ama bizim kardeşimiz Erwin (kulüp maskotu) bu aralar çok hırslı idmanlarda..." yanıtını verdi.

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Alman kulüplerinin sosyal medyadaki mizahi paylaşımları tüm dünyada sporseverler tarafından takip edilirken, Schalke'nin siyah-beyazlı taraftarlara gönderdiği bu mesaj da oldukça dikkati çekti.

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