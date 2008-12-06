Schalke'den altın vuruş





FC Schalke 04, Gerald Asamoah'ın 65. dakikada attığı golle Hertha Berlin'i 1-0 yenerek, ligde 26 puanla 6. sıraya yükseldi. Halil Altıntop bu karşılaşmada ikinci yarıda oyuna girdi.



Hertha BSC Berlin ise 30 puanda kalarak ligde 4. sıraya düştü. Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 yenen Bayer Leverkusen aldığı 3 puanın ardından, 31 puanla 3. sıraya yükseldi. Eintracht Frankfurt sahasında VfL Bochum'u 4-0 yendi.



Türk kökenli Alman milli takımının oyuncusu Serdar Taşcı'nın takımı VfB Stuttgart, deplasmanda Energie Cottbus'u 3-0 yenerken, Mesut Özil'in takımı Werder Bremen ise deplasmanda Karlsruher SC'ye 1-0 yenildi.



Ligde dün yapılan karşılaşmada ise Bayern Münih, sahasında TSG 1899 Hoffenheim'ı 2-1 yendi. TSG 1899 Hoffenheim 34 puanla ve averajla Bayern Münih'in önünde ligin ilk sırasında yer alıyor.



Bundesliga'da bugün oynanan 16. hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:



FC Schalke 04 - Hertha BSC Berlin: 1-0



Eintracht Frankfurt - VfL Bochum: 4-0



Karlsruher SC - Werder Bremen: 1-0



FC Energie Cottbus - VfB Stuttgart: 0-3



Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund: 0-0



Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen: 1-3



Bundesliga'da yarın, VFL Wolfburg-Hannover 96 ve 1. FC Köln-Hamburger SV karşılaşmaları oynanacak.



